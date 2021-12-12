Наїзд на 4 пішоходів у Луцьку: стали відомі деталі

Наїзд на 4 пішоходів у Луцьку: стали відомі деталі

За кермом авто перебував 16-річний підліток

У Луцьку біля торгового центру автівка влетіла у натовп людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. За кермом автомобіля перебував 16-річний хлопець.

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Про це повідомляє "Конкурент".

За попередньою інформацією, 16-річний хлопець взяв автомобіль у батька, аби покататися разом із двома друзями.

Під час руху він встигав фільмувати свою їзду на мобільний телефон, щоб потім викласти у соцмережі.

Не побачивши червоний сигнал світлофору, він в'їхав у людей, які переходили дорогу.

Нагадаємо, що у Києві жінка разом із дитиною маленькою дитиною їхала на електросамокаті у правій смузі жвавої дороги.

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