В России мужчина изнасиловал полуторагодовалую девочку

Злоумышленник свою вину признал.

В Саратовской области (Россия) 36-летний мужчина изнасиловал полуторагодовалую девочку.

Об этом сообщает РБК.Россия со ссылкой на Следственный комитет в регионе.

По версии следствия, насилие произошло в квартире семейной пары, у которой двое детей: пятилетний мальчик и полуторагодовалая девочка. Мужчина и женщина позволили пожить у себя своему знакомому.

В ночь на 11 декабря супруги пошли в магазин. Тем временем мужчина изнасиловал девочку. Мать ребенка увидела на лице дочери синяк и телесные повреждения. Родители вызвали полицию, а девочку госпитализировали в больницу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о действиях сексуального характера с применением насилия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста с использованием беспомощного состояния. Мужчина признал вину.

Как сообщалось, по меньшей мере восьмерых мужчин арестовали в западной Индии после заявления в полицию 16-летней бездомной девушки. Она сообщила о 400 случаях изнасилования сотнями мужчин. В своей жалобе девушка назвала имена двух полицейских.

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