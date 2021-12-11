У Росії чоловік зґвалтував півторарічну дівчинку

Зловмисник свою провину визнав.

У Саратовській області (Росія) 36-річний чоловік зґвалтував півторарічну дівчинку.

Про це повідомляє РБК.Росія з посиланням на Слідчий комітету у регіоні.

За версією слідства, насильство сталося у квартирі сімейної пари, яка має двох дітей: п'ятирічного хлопчика і півторарічну дівчинку. Чоловік і жінка дозволили пожити у себе своєму знайомому.

У ніч проти 11 грудня подружжя пішло в магазин. Тим часом чоловік зґвалтував дівчинку. Мати дитини побачила на обличчі дочки синець і тілесні ушкодження. Батьки викликали поліцію, а дівчинку шпиталізували до лікарні.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу про дії сексуального характеру із застосуванням насильства щодо особи, яка не досягла 14-річного віку з використанням безпорадного стану. Чоловік визнав провину.

Як повідомлялося, щонайменше вісьмох чоловіків заарештували в західній Індії після заяви до поліції 16-річної бездомної дівчини. Вона повідомила про 400 випадків зґвалтування сотнями чоловіків. У своїй скарзі дівчина назвала також імена двох поліцейських.

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