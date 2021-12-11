"Неприємно про це говорити": Путін розповів про роботу таксистом у 1990-х

"Неприємно про це говорити": Путін розповів про роботу таксистом у 1990-х

За словами президента, він був змушений це робити.

Президент Володимир Путін розповів, що у 90-х роках підробляв приватними перевезеннями.

Про це він сказав у фільмі "Нова історія", трейлер якого опублікований на російському телеканалі.

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"Іноді доводилося підробляти і перевезенням. Неприємно про це говорити, але, на жаль, це теж було", - розповів очільник Кремля.

До слова, у 2018 році в інтерв'ю для фільму "Путін" політичного оглядача ВДТРК, прессекретаря передвиборчого штабу Путіна Андрія Кондрашова, президент говорив лише про готовність працювати таксистом у 1990-ті. Мовляв, дійшов до такого, коли мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак програв губернаторські вибори. Тоді нинішній президент РФ був головою його передвиборчого штабу.

"Я навіть думав, що робити може в таксі підробляти? Я не жартую, куди подітися. Двоє дітей маленьких. Тому коли запропонували переїхати до Москви та зайнятися юридичними справами в управлінні справами президента, я погодився та приїхав", - розповідав тоді Путін.

У фільмі "Нова історія" він також розповів про щонайменше одного співробітника ЦРУ серед радників, які працювали в уряді в 1990-і роки. "Серед цих радників був не один, напевно, але один точно був кадровий співробітник Центрального розвідуправління США, який не мав права відповідно до законів своєї країни займатися комерційною діяльністю. Зрештою, справа вилилася в судові процеси. Під час цього судового процесу з'ясувалося, що він був кадровим співробітником ЦРУ", - розповів Володимир Путін.

Нагадаємо, на четвертому курсі навчання в університеті Путіна завербували до КДБ як "позаштатного працівника", а незабаром взяли у структуру офіційно, де він пропрацював до 1990 року. І під час роботи в спецслужбі навіть отримав агентурне ім'я "Міль".

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