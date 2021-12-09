Путін заговорив про “геноцид” на Донбасі

Таку заяву російський лідер зробив на засіданні Ради з прав людини при президентові РФ.
У четвер, 9 грудня, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що події на Донбасі йому нагадують геноцид.
Як повідомляє російське агентство ТАСС, таку заяву він зробив на засіданні Ради з прав людини при президентові РФ.
"Те, що зараз відбувається на Донбасі, ми з вами добре бачимо, знаємо. Це, звичайно, дуже нагадує геноцид", - сказав Путін, не обтяжуючи себе наведенням конкретних прикладів.
Цю фразу було сказано на адресу колишнього українського журналіста Кирила Вишинського, якого звинувачували в Україні в державній зраді. Тепер він входить до Ради з прав людини при президентові Путіну.
Раніше речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що переговори тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі зайшли у глухий кут.
Нагадаємо, керівник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов заявив, що російське вторгнення до України є брехнею, але водночас пообіцяв припиняти “провокації” ЗСУ на Донбасі.
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