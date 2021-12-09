Путин заговорил о "геноциде" на Донбассе

Такое заявление российский лидер сделал на заседании Совета по правам человека при президенте РФ.

В четверг, 9 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что события на Донбассе ему напоминают геноцид.

Как сообщает российское агентство ТАСС, такое заявление он сделал на заседании Совета по правам человека при президенте РФ.

"То, что сейчас происходит на Донбассе, мы с вами хорошо видим, знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид", — сказал Путин, не обременяя себя приведением конкретных примеров.

Эта фраза была сказана в адрес бывшего украинского журналиста Кирилла Вышинского, которого обвиняли в Украине в государственной измене. Теперь он входит в Совет по правам человека при президенте Путине.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе зашли в тупик.

Напомним, руководитель генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что российское вторжение в Украину является ложью, но в то же время пообещал прекращать "провокации" ВСУ на Донбассе.

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