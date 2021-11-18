"Питання Донбасу далеке від вирішення": Путін знову звинуватив Україну

Президент РФ скаржиться на військові навчання, які проводить Україна.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що конфлікт на Донбасі поки "далекий від вирішення", а також традиційно звинуватив Україну в порушенні Мінських угод.

Про це він сказав на розширеному засіданні колегії російського МЗС.

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За словами Путіна, війна з Україною є дуже болючим питанням для Москви. Київ, за словами очільника Кремля, не виконує Мінських домовленостей, а "нормандський квартет" нібито потурає цьому.

"На жаль, воно (питання України - ред.) далеке від вирішення. Україна демонстративно не виконує своїх зобов'язань щодо Мінського комплексу заходів. На словах наші партнери щодо "нормандського квартету" (ФРН і Франція) не заперечують норм Мінських угод. Але насправді, на жаль, потурають курсу київського керівництва на їх руйнівництво, що заводить переговори та саме врегулювання ситуації у глухий кут. Немає альтернативи виконанню самих Мінських домовленостей", – сказав Путін.

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Президент РФ також скаржиться, що Захід постачає українській армії летальне озброєння, а сама Україна проводить військові навчання, зокрема у Чорному морі. Такі дії з боку офіційного Києва "засмучують" Путіна.

"Щодо Чорного моря, то це взагалі виходить за певні рамки – на відстані 20 км від нашого кордону літають стратегічні бомбардувальники (США – ред.)", – скаржиться президент РФ.

Нагадаємо, Росія продовжує зосереджувати війська та техніку на кордоні з Україною. Це на фотографіях фіксують супутники. Міжнародні ЗМІ масово пишуть про плани Путіна вторгнутися в Україну, використавши штучну міграційну кризу в Білорусі "для відведення очей".

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