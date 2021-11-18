Екссолістка REAL O Аліна Астровська вагітна первістком

Зірка показала чималий животик.

Екссолістка українського гурту REAL O Аліна Астровська та російський співак Антон Лаврентьєв невдовзі стануть батьками.

Так, артистка повідомила, що вагітна первістком. Зірка опублікувала коротке відео в Instagram, на якому вона бігає пляжем у блакитному купальнику та сірій майці. До слова, на ролику видно чималий округлий животик Аліни.

"При надії", - коротко, проте зрозуміло підписала відео знаменитість.

Нагадаємо, у лютому Аліна та Антон офіційно стали чоловіком та дружиною. Пара, яка зустрічалася три роки, пішла під вінець у Москві. Для закоханих це перша дитина.

Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв стануть батьками / instagram.com/antonlavrentiev

Зазначимо, раніше Аліна була двічі одруженою. У 18 років артистка побралася з футболістом Євгеном Бредуном. 2016-го зірка вийшла заміж за бізнесмена Ігоря.

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