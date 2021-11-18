Экс-солистка REAL O Алина Астровская беременна первенцем

Звезда показала большой животик.

Экс-солистка украинской группы REAL O Алина Астровская и российский певец Антон Лаврентьев скоро станут родителями.

Артистка сообщила, что беременна первенцем. Звезда опубликовала короткое видео в Instagram, на котором она бегает по пляжу в голубом купальнике и серой майке. К слову, на ролике виден большой округлый животик Алины.

"При надежде", – коротко, однако, понятно подписала видео знаменитость.

Напомним, в феврале Алина и Антон официально стали мужем и женой. Пара, которая встречалась три года, пошла под венец в Москве. Для влюбленных это первый ребенок.

Алина Астровская и Антон Лаврентьев станут родителями / instagram.com/antonlavrentiev

Отметим, ранее Алина была дважды замужем. В 18 лет артистка обручилась с футболистом Евгением Бредуном. В 2016 году звезда вышла замуж за бизнесмена Игоря.

Читайте также: