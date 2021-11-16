У Литві заявили, що міграційна криза — прикриття для агресії РФ проти України

У Литві заявили, що міграційна криза — прикриття для агресії РФ проти України

Литовський міністр оборони вважає, що Москва не відмовилася від можливості напасти на Україну.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас не відкидає можливості того, що міграційна криза на кордоні Білорусі з Євросоюзом — прикриття для агресії Росії проти України.

Про це повідомляє LRT.

"Штучно викликана міграційна криза, яка переходить у гуманітарну, може бути лише прикриттям для активних дій проти України. Ми цим дуже стурбовані, тому що Росія продемонструвала свою здатність швидко переміщати досить великі потужності на великі відстані", — заявив литовський міністр.

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За його словами, навіть той факт, що Україна зараз набагато краще підготовлена у військовому плані, аніж це було сім років тому, не зможе зупинити РФ.

Анушаускас підкреслив, що Росія досі не відвела свої війська від українського кордону і не уклала домовленості, які б дозволили надати Києву гарантії безпеки.

Раніше британські ЗМІ повідомили, що Лондон готовий перекинути спецназ до України через загрозу російського вторгнення. Своєю чергою начальник штабу оборони Сполученого Королівства Нік Картер заявив, що Британія має бути готовою до війни з Росією.

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