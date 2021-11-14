Захист кордону: як Лукашенко і Путін можуть використати гібридну міграційну зброю проти України

Захист кордону: як Лукашенко і Путін можуть використати гібридну міграційну зброю проти України

Серед мігрантів, які зараз штурмують польських прикордонників, створені дві групи радикальних ісламістів із бойовим досвідом — не виняток, що для організації терактів.

Цього тижня світ шокували розпачливі фото натовпу людей за колючим дротом уздовж білорусько-польського кордону. Громадяни Іраку та Сирії, яких тут переважна більшість, прибували з Туреччини під виглядом туристів до табору біженців у білоруських лісах увесь цей тиждень — удень і вночі.

За даними джерел ТСН, до схеми залучено російські та білоруські турфірми, а також білоруські дипустанови в Іраку і Туреччині. І щоб зрозуміти, що це спеціальна схема, варто просто подивитися на карту, адже зрозуміло, що білоруська межа — геть не найближчий пункт перетину кордону Європейського Союзу.

Від 20 листопада, за інформацією розвідки, спецслужби Білорусі та Росії планують направити натовп підконтрольних їм мігрантів на кордон з Україною. РНБО провела екстрене засідання, силовики перекидають на українсько-білоруські рубежі додаткові війська та спецтехніку.

Чи не перетвориться найспокійніша ділянка кордону на "гарячу точку", йдеться 14 листопада у сюжеті ТСН.Тиждень.

Очевидно, Білорусь навмисно створює реальну мігрантську кризу із жахаючою картинкою, де знедолені біженці із нещасними дітьми застрягли просто серед ліса за нульової температури. Ці дії білоруського режиму секретар РНБО Олексій Данілов вважає запланованою акцією самопроголошеного президента Лукашенка у відповідь на санкції ЄС. А тим часом вже з'явилася інформація, що мігрантам пропонують нові схеми проникнення до Європи через Україну.

Самопроголошений президент Лукашенко попросив у Путіна кілька дивізіонів оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" і заговорив про можливу війну. Своєю чергою до кордону із Польщею Білорусь стягує озброєних силовиків.

Замурзані заплакані діти — майже безвідмовний спосіб, який часто використовують нелегали, аби потрапити до Євросоюзу. Але цього разу такий трюк не спрацював і тисячі біженців польські прикордонники залишили "за зачиненими дверима".

Польські прикордонники добре розуміють, хто й для чого направив живу зброю на кордони і хто насправді стоїть за спинами заплаканих малюків.

"Ми маємо справу з гібридною атакою. Режим Олександра Лукашенка використовує мігрантів як зброю проти Польщі, а, значить, і проти всього Євросоюзу", — говорить Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі.

Білоруські силовики навіть не приховують своїх намірів і відкрито оснащують біженців інструментами для прориву прикордонних загороджень, які встановили поляки. У деяких випадках силовики проривають металеві огорожі власноруч або допомагають знайти проходи в захисних спорудах. У той момент, коли мігранти починають прориватися, білоруська спецтехніка осліплює польських прикордонників лазерами та прожекторами.

Атака мігрантів: як Україна готується захищати кордон від прориву з боку Білорусі

Колишній посол Білорусі у Франції Павло Латушко переконаний, що Лукашенко шантажує Захід мігрантами під диктовку Кремля. Організацією міграційної кризи, за словами колишнього високопосадовця, особисто керує син "останнього європейського диктатора", генерал Віктор Лукашенко. Серед мігрантів, які зараз штурмують польських прикордонників, створені дві групи радикальних ісламістів із бойовим досвідом — не виняток, що для організації терактів.

Москва і Мінськ уже придумали легенду, аби повісити на Україну провину за озброєних нелегалів. За словами диктаторів, зброю мігранти начебто отримали з Донбасу.

Чиї вуха стирчать за міграційною атакою на ЄС, довго гадати не довелося, адже стратегічні бомбардувальники Росії миттєво почали кружляти впритул до Польщі. Кремль запевняє, що це відповідь на концентрацію польських військ на білоруському кордоні. Проте за кілька кілометрів від нього висаджуються російські десантники, двоє з них під час десантування гинуть.

Міграційна криза — слушний привід узаконити військове поглинання Білорусі Москвою. Це ще одна мета масштабної спецоперації, але, схоже, далеко не кінцева.

"Більше тисячі кілометрів загрози додалося Україні після фактичного аншлюсу Білорусі Путіним. Тепер агресор оточує нас з трьох боків. Схід, південь, а тепер ще й північний захід. Ніщо не заважає альянсу "Лукашенко-Путін" використати гібридну міграційну зброю й проти України. В Європі, схоже, лише зітхнуть з полегшенням, якщо потік мігрантів попрямує сюди", — переконаний журналіст Андрій Цаплієнко.

Про це свідчить досить нахабна заява представника найбільшої фракції німецького Бундестагу. Мовляв, мігрантів, які пробивають зовнішній периметр ЄС, можна ж розмістити й в Україні. Тож на українсько-білоруському кордоні готуються до саме такого сценарію.

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На тлі міграційної кризи Олександр Лукашенко раптово заявляє про можливість війни в Білорусі й просить Москву розмістити на білоруській території російські ракети "Іскандер" та наче повторює мессиджі про українську загрозу.

Зведені підрозділи Нацгвардії, поліції та прикордонників готуються закрити ділянки можливого прориву. Навпроти проблемних ділянок розгортаються резерви — до восьми з половиною тисяч силовиків, готових до найгіршого сценарію.

За останніми повідомленнями, Польська прикордонна служба вважає, що білоруси сьогодні готували мігрантів для великого прориву кордону. Із цим, вочевидь, пов'язана й нинішня термінова нарада в Луцьку за участі секретаря РНБО Данілова, правоохоронців, силовиків і голів Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних держадміністрацій.

Були запрошені також посли Литви та Польщі. За повідомленням нашої кореспондентки Тетяни Хомич, учасники наради повідомили, що мають план дій на випадок прориву. На білорусько-польському кордоні, за їхніми даними, скупчилося вже 16 тисяч мігрантів. Також правоохоронці попередили місцевих жителів: якщо хтось захоче заробити на переправленні нелегальних мігрантів — буде суворо покараний.

Військові готуються до будь-якого розвитку подій на білоруському рубежі. А журналісти сподіваються, що на українсько-білоруському кордоні не доведеться знімати репортажі в бронежилетах.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

10 листопада у німецькому Бундестазі запропонували відправити нелегалів з Білорусі до України.

Раніше повідомлялося, що Нацгвардія, поліція і тероборона України охоронятимуть кордон з Білоруссю.

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