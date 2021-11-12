Криза з мігрантами в Білорусі: Данілов назвав проблемну точку на українському кордоні

Криза з мігрантами в Білорусі: Данілов назвав проблемну точку на українському кордоні

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський разом з іншими посадовцями вилетів до Волинської області для протидії загрозам.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський разом з іншими посадовцями — головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнекою, головою Національної поліції Ігорем Клименком та заступником голови Національної гвардії України Юрієм Лебедем побував у Волинській області для відпрацювання дій щодо захисту від можливої спроби прориву українського кордону.

Про деталі візиту розповів секретар РНБО Олексій Данілов під час прямого ефіру ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Сьогодні Денис Анатолійович (Монастирський - ред.) безпосередньо перебував на місці, де є в нас проблемна точка, ми вважаємо - там, де є перехрестя білорусько-польсько-українського кордону", - зауважив він.

Додамо, що у рамках робочої поїздки до Волинської області, на ділянку прикордонного підрозділу "Грабове" Луцького прикордонного загону відбулися навчання для бойової координації Державної прикордонної служби, Національної поліції, Національної гвардії України, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Міграційної служби.

mvs.gov.ua

"З метою протидії потенційній кризі з мігрантами ми залучимо всі п’ять структур МВС без винятку, як єдиний кулак внутрішньої безпеки України", - заявив Денис Монастирський.

Під час візиту на Волинь проведено й нараду з керівниками територіальних громад, які розташовані уздовж кордону, разом з керівництвом області та силовими структурами для взаємодії у разі загрози українському кордону.

Нагадаємо, через критичну ситуацію із мігрантами на білорусько-польському кордоні Україна посилює заходи безпеки на своїх кордонах. Ділянку кордону з Білоруссю додатково охоронятимуть 8,5 тисячі силовиків, чергуватимуть 15 гелікоптерів.

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