Кризис с мигрантами в Беларуси: Данилов назвал проблемную точку на украинской границе

Кризис с мигрантами в Беларуси: Данилов назвал проблемную точку на украинской границе

Министр внутренних дел Денис Монастырский вместе с другими чиновниками вылетел в Волынскую область для противодействия угрозам.

Министр внутренних дел Денис Монастырский вместе с другими чиновниками — председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко, председателем Национальной полиции Игорем Клименко и заместителем председателя Национальной гвардии Украины Юрием Лебедем побывал в Волынской области для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы.

О деталях визита рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время прямого эфира ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Сегодня Денис Анатольевич (Монастырский — ред.) непосредственно находился на месте, где есть у нас проблемная точка, мы считаем — там, где есть перекресток белорусско-польско-украинской границы", — отметил он.

В рамках рабочей поездки в Волынскую область, на участок пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда, были проведены учения для боевой координации Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службы.

mvs.gov.ua

"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины", — заявил Денис Монастырский.

Во время визита на Волынь проведено совещание с руководителями территориальных громад, которые расположены вдоль границы, вместе с руководством области и силовыми структурами для взаимодействия в случае угрозы украинской границе.

Напомним, из-за критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Украина ужесточает меры безопасности на своих границах. Участок границы с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тысячи силовиков, дежурить 15 вертолетов.

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