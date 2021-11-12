Кризис с мигрантами в Беларуси: Данилов назвал проблемную точку на украинской границе

Министр внутренних дел Денис Монастырский вместе с другими чиновниками вылетел в Волынскую область для противодействия угрозам.
Министр внутренних дел Денис Монастырский вместе с другими чиновниками — председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко, председателем Национальной полиции Игорем Клименко и заместителем председателя Национальной гвардии Украины Юрием Лебедем побывал в Волынской области для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы.
О деталях визита рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов во время прямого эфира ток-шоу "Право на владу" на 1+1.
"Сегодня Денис Анатольевич (Монастырский — ред.) непосредственно находился на месте, где есть у нас проблемная точка, мы считаем — там, где есть перекресток белорусско-польско-украинской границы", — отметил он.
В рамках рабочей поездки в Волынскую область, на участок пограничного подразделения "Грабово" Луцкого пограничного отряда, были проведены учения для боевой координации Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Национальной гвардии Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службы.
"С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины", — заявил Денис Монастырский.
Во время визита на Волынь проведено совещание с руководителями территориальных громад, которые расположены вдоль границы, вместе с руководством области и силовыми структурами для взаимодействия в случае угрозы украинской границе.
Напомним, из-за критической ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе Украина ужесточает меры безопасности на своих границах. Участок границы с Беларусью будут дополнительно охранять 8,5 тысячи силовиков, дежурить 15 вертолетов.
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