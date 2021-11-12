Розвідка нарахувала в Білорусі до 15 тисяч "туристів"-мігрантів - Данілов

Секретар РНБО упевнений, що нині "розгортається кампанія, щоб тиснути на Євросоюз".

Нині в Білорусі перебувають до 15 тисяч мігрантів з інших країн, яких хочуть перенаправити до країн Євросоюзу.

Про це 11 листопада в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"За нашими розвідданими, вже 15 тисяч біженців перебувають на території Білорусі. Більш того, зараз розгортається кампанія для того, щоб їх було якомога більше, для того, щоб тиснути безпосередньо на Євросоюз", -зазначив Данілов.

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Секретар РНБО наголосив, що "ці люди - офіційно це туристи. Ці "туристи" прибувають зі своїх країн до Білорусі, розуміючи, що це за режим. Які можуть бути туристи у Білорусі? У такому обсязі і в такий час року".

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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