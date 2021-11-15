Прогноз погоди на 15 листопада: до України прийшло похолодання

Синоптики прогнозують мінливу хмарність

У понеділок, 15 листопада, на всі території країни буде прохолодно.

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. В Україні - без опадів. Вітер південно-західного напрямку, 5-10 м/с.

В Україні температура повітря вдень становитиме +5-10 градусів. На півдні та Закарпатті буде найтепліше: повітря прогріється лише до +10 градусів. У східних областях стовпчики термометрів піднімуться до +8 градусів вище нуля. У західних, північних і центральних регіонах - +3-7 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 15 листопада буде хмарн. В столиці - без опадів. Швидкість північно-східного вітру 5-10 м/с. Стовпчики термометрів покажуть 4-6 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у листопаді 2021 року буде близькою до кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається на рівні 1-7° тепла, що близько до кліматичної норми. У межах норми буде у жовтні і місячна кількість опадів: 31-61 мм, в гірських районах 64-96 мм.

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