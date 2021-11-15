Прогноз погоды на 15 ноября: в Украину пришло похолодание.

Синоптики прогнозируют переменную облачность

В понедельник, 15 ноября, на всей территории страны будет прохладно.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. В Украине – без осадков. Ветер юго-западного направления, 5-10 м/с.

В Украине температура воздуха днем будет +5-10 градусов. На юге и Закарпатье будет тепло: воздух прогреется только до +10 градусов. В восточных областях столбики термометров поднимутся до +8 градусов выше нуля. В западных, северных и центральных регионах – +3-7 градусов тепла.

Укргидрометцентр

В Киеве 15 ноября будет облачно. В столице без осадков. Скорость северо-восточного ветра 5-10 м/с. Столбики термометров покажут 4-6 градусов тепла.

Как сообщалось, погода в Украине в ноябре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура предполагается на уровне 1-7° тепла, что близко к климатической норме. В пределах нормы будет в октябре и количество осадков: 31-61 мм, в горных районах 64-96 мм.

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