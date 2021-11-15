Помогите Мише научиться ходить

Мальчику нужно интенсивное лечение.

При рождении Михаил Бут получил травму головы. Мальчику диагностировали в первые дни жизни: менингоинцефалит, неофрит, поражение головного мозга, затем добавился детский церебральный паралич, спастический тетрапарез с нарушением функции конечностей.

"Мы с пяти месяцев ездили на лечение в Киев, Трускавец, Харьков. Очень редко были дома. Но сейчас Миша не может стоять, пошла деформация ножек, таза и нам предложили оперативное вмешательство по подрезке сухожилий и выравниванию стопы", — рассказывает мама юноши.

Операция, которую планируют провести в Польше, стоит для семьи очень дорого — 5 тысяч евро.

"Я у своих мальчиков одна, мой муж ушел из жизни 2017 года, не выдержав неравной борьбы с раком. Это страшно – остаться одной, но я понимала, что нужно быть сильной ради детей. У Миши появилась возможность встать на ножки, и это величайшая радость для нашей семьи. Интеллект у него сохранен, он мечтает как обычные здоровые люди. Прошу помощи у неравнодушных людей, помогите моему сыну начать жить по-новому", — просит мама юноши.

Реквизиты для помощи:

Получатель: СВЕТЛАНА ГРИГОРЕВНАЯ БУТ

ИВАN: UA023054820000026203500650902

Банк: Днепропетровское областное управление

МФО: 305482

ИНН: 3154812185

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