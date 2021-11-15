Категорія
Допомога
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Допоможіть Михайлику навчитися ходити

Дата публікації
Допоможіть Михайлику навчитися ходити

Хлопчику потрібне інтенсивне лікування.

Під час народження Михайло Бут отримав травму голови. Хлопчику діагностували у перші дні життя: менінгоінцефаліт, неофріт, ураження головного мозку, далі додалися дитячий церебральний параліч, спастичний тетрапарез з порушенням функції кінцівок.

"Ми з п'яти місяців їздили на лікування до Києва, Трускавця, Харкова. Дуже рідко були вдома. Та зараз Міша не може стояти, пішла деформація ніжок, таза і нам запропонували оперативне втручання з підрізування сухожилів і вирівнювання стопи", - розповідає мама юнака.

Операція, яку планують провести у Польщі, коштує для родини дуже дорого - 5 тисяч євро.

"Я у своїх хлопчиків одна, мій чоловік пішов з життя 2017 року, не витримавши нерівної боротьби з раком. Це страшно - залишитися однією, але я розуміла, що потрібно бути сильною заради дітей. У Міши з'явилася можливість стати на ніжки, і це найбільша радість для нашої родини. Інтелект у нього збережений, він мріє як звичайні здорові люди. Прошу допомоги у небайдужих людей, допоможіть моєму синові почати жити по-новому", - просить мама юнака.

Реквізити для допомоги:

Отримувач: СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА БУТ
ІВАN: UA023054820000026203500650902
Банк: Дніпропетровське обласне управління
МФО: 305482
ІПН: 3154812185

Наступна публікація