Допоможіть Михайлику навчитися ходити

Хлопчику потрібне інтенсивне лікування.

Під час народження Михайло Бут отримав травму голови. Хлопчику діагностували у перші дні життя: менінгоінцефаліт, неофріт, ураження головного мозку, далі додалися дитячий церебральний параліч, спастичний тетрапарез з порушенням функції кінцівок.

"Ми з п'яти місяців їздили на лікування до Києва, Трускавця, Харкова. Дуже рідко були вдома. Та зараз Міша не може стояти, пішла деформація ніжок, таза і нам запропонували оперативне втручання з підрізування сухожилів і вирівнювання стопи", - розповідає мама юнака.

Операція, яку планують провести у Польщі, коштує для родини дуже дорого - 5 тисяч євро.

"Я у своїх хлопчиків одна, мій чоловік пішов з життя 2017 року, не витримавши нерівної боротьби з раком. Це страшно - залишитися однією, але я розуміла, що потрібно бути сильною заради дітей. У Міши з'явилася можливість стати на ніжки, і це найбільша радість для нашої родини. Інтелект у нього збережений, він мріє як звичайні здорові люди. Прошу допомоги у небайдужих людей, допоможіть моєму синові почати жити по-новому", - просить мама юнака.

Реквізити для допомоги:

Отримувач: СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА БУТ

ІВАN: UA023054820000026203500650902

Банк: Дніпропетровське обласне управління

МФО: 305482

ІПН: 3154812185

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