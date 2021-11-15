Народные приметы, обряды и обычаи 16 ноября

Если в ноябре появились комары – зима будет теплой.

16 ноября верующие и церковь чтят память мучеников Акепсима, епископа, Иосифа, пресвитера, и Аифала, диакона, обновления храма Великомученика Георгия в Лидде, мучеников Аттика, Агапия, Евдоксия, Екатеринои, Истуя, преподобной Снандулии.

16 ноября: церковный праздник

Епископ Акепсим возглавлял христианскую Церковь в персидском городе Наэсоне. Паства горячо любила святителя за его подвижническую жизнь и неутомимые пастырские труды. Царь Сапор велел разыскивать и казнить христианское духовенство, был схвачен и епископ Акепсим, который в то время был восьмидесятилетним старцем. Его привели в город Арбелу, где епископ предстал перед судом Ардаха – жреца бога солнца. Святой старец отказался принести жертву персидским богам. За это его жестоко избили и бросили в темницу, куда на следующий день после самых тяжких пыток были брошены семидесятилетний пресвитер Иосиф и диакон Аифал. Три года святых держали в кандалах, морили голодом и жаждой.

В храм бога огня, находившийся неподалеку от Арбелы, прибыл царь Сапор, пожелавший видеть троих святых мучеников. Изнеможенные покрытые гнойными ранами, святые предстали перед царем и по его требованию снова твердо отказались приносить жертву идолам. Святому епископу отрубили голову, а пресвитера и диакона отправили в город и там избили камнями.

Казнь пресвитера Иосифа продолжалась несколько часов. У места казни была поставлена стража, чтобы христиане не взяли тела святого мученика. На четвертую ночь над городом пронесся сильный ураган молния убила стражу, ветер разбрасывал камни, и тело святого Иосифа исчезло.

Диакон Аифал был отведен в поселок Патриас и там был избит камнями. Христиане тайно похоронили его тело, на могиле святого выросло дерево, плоды которого приносили исцеление.

16 ноября: народные традиции

Ранее в этот день на Руси было принято лакомиться замороженными ягодами, например, брусникой, клюквой. Из них варили кисель, добавляли их в сдобу и другие блюда.

16 ноября многие девушки начинали ткать или прясть. В каждом доме стояла прялка. Нити делали не только из овечьей шерсти, но и из льна.

16 ноября: украинские народные приметы

Если в ноябре появились комары – зима будет теплой.

Поздний ноябрь – к суровой и затяжной зиме.

Какая погода в ноябре, такова и в апреле.

Бурный ноябрь – на суровую зиму.

После ноябрьских заморозков декабрьский мороз.

16 ноября: что следует сделать

Ранее 16 ноября обращались к знахарям, чтобы гарантированно снять сглаз.

16 ноября: что не стоит делать

Давние славяне верили, что в этот день на землю спускается нечистая сила, ходит у людей и смотрит на то, кто и как живет. Поэтому не рекомендовали без особой нужды покидать жилье, ходить в людные места, ссориться с кем-то и отправляться в дальний путь.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

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