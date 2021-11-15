Гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 16 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять свои мечты.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 16 ноября 2021 года рассказывает, что Рыбам придется защищать свои позиции, а Овнам – сложить все свои силы вместе.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 16 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Королева мечей"

Сложите все свои силы вместе. В отношениях не делайте больно партнеру или партнерше. А на работе быстро продвигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Башня"

Все может быть уничтожено до основания. В любви пора задуматься о запасном плане. На работе будет тяжело.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Умеренность"

Не переливайте из пустого в пустое. В отношениях найдите баланс. А на работе – уверенность в себе.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Королева жезлов"

Разместите огня. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. На работе продвигайтесь вперед.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Паж кубков"

Страсть сейчас ваше имя. В любви добавьте драйву. На работе проявите профессионализм.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Рыцарь жезлов"

Смело двигайтесь вперед. На работе займитесь страстным сексом. В движении по карьерной лестнице не останавливайтесь.

Также читайте Луна без курса в ноябре 2021: чем опасный этот период и что нужно делать

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Император"

Нужно проявить мощь. В отношениях покажите, что вы – крица, а на работе – кремень.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Императрица"

Развитие – ключевое слово нынешнего дня. В отношениях требуется больше адекватности. А на работе – уверенности в себе.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Паж жезлов"

Попробуйте что-нибудь новое. В отношениях смело продвигайтесь вперед. На работе действуйте активнее.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Девятка кубков"

ТСН.ua

Наполнитесь счастьем. У любви счастья будет много. На работе ищите единомышленников.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Солнце"

Все будет хорошо. В отношениях надейтесь на лучшее. А на работе ситуация улучшится.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король мечей"

В отношениях придется защищать свои позиции. На работе действуйте активнее. Пусть над всем властвует разум.

Напомним, что ранее мы рассказывали об эзотерических лайфхаках ноября.

Читайте также:

Новости Украины: что предсказали карпатские мольфары

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку