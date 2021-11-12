Курс долара і євро на 15 листопада

Курс долара і євро на 15 листопада

Вартість долара становить 26,1 грн, а євро – 29,9 грн.

У понеділок, 15 листопада, долар здорожчає, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 15 листопада:

Долар США – 26,11 грн (плюс 1 коп.).

Євро – 29,90 грн (мінус 1 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 12 листопада:

Долар США – 26,05/26,25 грн.

Євро – 29,80/30,10 грн.

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