Депутатів не будуть пускати до Ради без COVID-документів: почала діяти постанова

Депутатів не будуть пускати до Ради без COVID-документів: почала діяти постанова

Правила стосуються співробітників апарату Верховної Ради та журналістів.

Від понеділка, 15 листопада, депутати у Верховній Раді працюватимуть з карантинними правилами, яких дотримуються всі держслужбовці в "червоних" карантинних зонах. Доступ до приміщення парламенту дозволений лише вакцинованим або ж тим, хто має негативний ПЛР-тест, тест на антиген, або довідку про одужання.

Відповідну постанову спікер відписав перед вихідними, розповіли у Сніданку з 1+1.

На вході до будівель парламенту співробітники УДО будуть перевіряти сертифікати у застосунку "Дія" за допомогою спеціальних пристроїв для зчитування QR-коду.

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Нардепи, які ще не щепилися, зможуть зробити це просто біля парламенту: у готелі "Національний, який поруч, сьогодні відкриють центр вакцинації.

Щойно з’явилась ця новина, одразу виникло запитання: хто ж оплатить тестування нардепам, які не хочуть щеплюватись? Систему пояснив голова комітету здоров’я нації Михайло Радуцький. За його словами, депутатам будуть робити експрестести на коронавірус не в приміщенні парламенту, але неподалік. Платити за тестування народні обранці будуть зі своєї зарплати. В бюджеті на це окремі суми не передбачені.

Слід зауважити, що правила стосуються всіх, хто буде заходити до Ради - не лише для народних обранців, але й для співробітників апарату Верховної Ради та журналістів.

Як повідомлялося, про відкриття пунктів COVID-вакцинації у Раді клопотав керівник комітету парламенту з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький. Зокрема, він обурювався тим, що 80% співробітників Ради не носять маски, а багато депутатів, працівників апарату, секретаріату та комітетів парламенту не вакциновані від коронавірусу.

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