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Курс долара і євро на 16 листопада

Курс долара і євро на 16 листопада

УНІАН

Вартість долара становить 26,3 грн, а євро – 30,1 грн.

У вівторок, 16 листопада, долар і євро здорожчають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 16 листопада:

  • Долар США – 26,33 грн (плюс 22 коп.).
  • Євро – 30,14 грн (плюс 24 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 15 листопада:

  • Долар США – 26,20/26,40 грн.
  • Євро – 29,85/30,20 грн.

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