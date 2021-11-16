Курс долара і євро на 17 листопада

Курс долара і євро на 17 листопада

Вартість долара становить 26,4 грн, а євро – 30 грн.

У середу, 17 листопада, долар здорожчає, а євро подешевшає. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 17 листопада:

Долар США – 26,41 грн (плюс 8 коп.).

Євро – 30,02 грн (мінус 12 коп.).

Курси валют у банках та обмінниках 16 листопада:

Долар США – 26,30/26,45 грн.

Євро – 29,85/30,20 грн.

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