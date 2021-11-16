Курс доллара и евро на 17 ноября

Курс доллара и евро на 17 ноября

Стоимость доллара составляет 26,4 грн, а евро – 30 грн.

В среду, 17 ноября, доллар подорожает, а евро подешевеет. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 17 ноября:

Доллар США – 26,41 грн (плюс 8 коп.).

Евро – 30,02 грн (минус 12 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 16 ноября:

Доллар США – 26,30/26,45 грн.

Евро – 29,85/30,20 грн.

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