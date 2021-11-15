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Курс доллара и евро на 16 ноября

Курс доллара и евро на 16 ноября

УНИАН

Стоимость доллара составляет 26,3 грн, а евро – 30,1 грн.

Во вторник, 16 ноября, доллар и евро подорожают. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 16 ноября:

  • Доллар США – 26,33 грн (плюс 22 коп.).
  • Евро – 30,14 грн (плюс 24 коп.).

Курсы валют в банках и обменниках 15 ноября:

  • Доллар США – 26,20/26,40 грн.
  • Евро – 29,85/30,20 грн.

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