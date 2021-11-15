В Украине уменьшилась зарплата: как изменились выплаты

В Украине уменьшилась зарплата: как изменились выплаты

Лидер по сумме окладов – Киев.

Средняя заработная плата украинцев в октябре снизилась на 300 грн – до 17,7 тыс. грн.

Об этом рассказали в Сніданку з 1+1.

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Лидером по сумме окладов традиционно остается столица. В Киеве работодатели предлагают в среднем более 40 тыс. грн в месяц. Также в тройку городов с высокими заработными платами попали Прикапатье и Львовская область. Здесь работодатели предлагают в среднем более 20 тыс. грн.

Что касается профессий с высокими заработными платами, то лидерами остаются работники в сфере ІТ, топ-менеджеры и госслужащие.

Средняя заработная плата украинцев в октябре снизилась на 300 грн – Экономические новости

Как сообщалось, в Украине за год зарплата работников сельского хозяйства выросла на 18%. По данным Министерства аграрной политики, заработная плата составляет около 12 тыс. грн. Уровень таких выплат поднялся – в Ивано-Франковской, Тернопольской, Луганской, Львовской и Киевской областях.

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