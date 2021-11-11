Стремительное подорожание в октябре: НБУ считает, что пик роста цен пройден

Нацбанк обещает, что пик повышения цен пройден, в дальнейшем ожидается снижение уровня инфляции.
Потребительская инфляция в октябре 2021 года превысила прогноз НБУ, хотя и замедлилась до 10,9% (с 11% в сентябре) в годовом исчислении.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
В месячном измерении цены выросли на 0,9%. НБУ это связывает с значительным удорожанием энергоресурсов. В ведомстве обещают, что пик повышения цен пройден, в дальнейшем ожидается снижение уровня инфляции.
Продукты
В октябре росли цены на обработанные продовольственные товары (до 13,2% г/г). Ускорилось подорожание макаронных изделий, хлебопекарной и молочной продукции в результате высоких цен на энергоносители.
Быстрее росли цены на крупы, в том числе из-за торговых ограничений, введенных Россией. В то же время замедлились темпы роста цен на подсолнечное масло.
Дорожали молоко и мясо, а также овощи.
Стоимость услуг
Темпы роста стоимости услуг ускорились до 9,6% г/г. Удорожали услуги заведений быстрого питания, ресторанов, страхования автомобилей, парикмахерских, салонов красоты, заведений культуры и отдыха. Замедлилось удешевление туристических услуг.
Цены на топливо
Рост цен на топливо ускорился до 33,9% г/г. Это, прежде всего, связано с подорожанием нефти на мировых товарных рынках. Несколько сдерживало рост цен государственное регулирование на рынке горючего, введенное в мае 2021 года.
Напомним, что за год суммы в платежках украинцев выросли более чем на треть.
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