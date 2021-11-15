В Україні зменшилася зарплата: як змінилися виплати

Лідер за сумою окладів - Київ.
Середня заробітна плата українців у жовтні знизилася на 300 грн - до 17,7 тис. грн.
Про це розповіли у Сніданку з 1+1.
Лідером за сумою окладів традиційно залишається столиця. У Києві роботодавці пропонують у середньому понад 40 тис. грн на місяць. Також до трійки міст з високими заробітними платами потрапили Прикапаття та Львівська область. Тут роботодавці пропонують у середньому понад 20 тис. грн.
Щодо професій із найвищими заробІтними платами, то лідерами залишаються працівники у сфері ІТ, топменеджери та держслужбовці.
Як повідомлялося, в Україні за рік зарплата працівників сільського господарства зросла на 18%. За даними Міністерства аграрної політики, заробітна плата складає майже 12 тис. грн. Рівень таких виплат піднявся - в Івано-Франківській, Тернопільській, Луганській, Львівській і Київській областях.
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