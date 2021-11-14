Защита границы: как Лукашенко и Путин могут использовать гибридное миграционное оружие против Украины

Защита границы: как Лукашенко и Путин могут использовать гибридное миграционное оружие против Украины

Среди мигрантов, штурмующих сейчас польских пограничников, созданы две группы радикальных исламистов с боевым опытом — не исключение, что для организации терактов.

На этой неделе мир шокировали отчаянные фото толпы людей за колючей проволокой вдоль белорусско-польской границы. Граждане Ирака и Сирии, которых здесь большинство, прибывали из Турции под видом туристов в лагерь беженцев в белорусских лесах всю эту неделю — днем и ночью.

По данным источников ТСН, к схеме привлечены российские и белорусские турфирмы, а также белорусские дипучреждения в Ираке и Турции. И чтобы понять, что это специальная схема, стоит просто посмотреть на карту, ведь понятно, что белорусский рубеж — далеко не ближайший пункт пересечения границы Европейского Союза.

С 20 ноября, по информации разведки, спецслужбы Беларуси и России планируют направить толпу подконтрольных им мигрантов на границу с Украиной. СНБО провел экстренное заседание, силовики перебрасывают на украинско-белорусские рубежи дополнительные войска и спецтехнику.

Не превратится ли самый спокойный участок границы в "горячую точку", говорится 14 ноября в сюжете ТСН.Тыждень.

Очевидно, Беларусь намеренно создает реальный мигрантский кризис с ужасающей картинкой, где обездоленные беженцы с несчастными детьми застряли прямо среди леса при нулевой температуре. Эти действия белорусского режима секретарь СНБО Алексей Данилов считает запланированной акцией самопровозглашенного президента Лукашенко в ответ на санкции ЕС. Тем временем уже появилась информация, что мигрантам предлагают новые схемы проникновения в Европу через Украину.

Самопровозглашенный президент Лукашенко попросил у Путина несколько дивизионов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" и заговорил о возможной войне. В свою очередь к границе с Польшей Беларусь стягивает вооруженных силовиков.

Чумазые заплаканные дети — почти безотказный способ, который часто используют нелегалы, чтобы попасть в Евросоюз. Но в этот раз такой трюк не сработал и тысячи беженцев польские пограничники оставили "за закрытыми дверями".

Польские пограничники хорошо понимают, кто и для чего направил живое оружие на границы и кто действительно стоит за спинами заплаканных малышей.

"Мы имеем дело с гибридной атакой. Режим Александра Лукашенко использует мигрантов как оружие против Польши, а значит, и против всего Евросоюза", — говорит Мариуш Блащак, министр обороны Польши.

Белорусские силовики даже не скрывают своих намерений и открыто оснащают беженцев инструментами для прорыва установленных поляками пограничных заграждений. В некоторых случаях силовики прорывают металлические ограждения своими руками или помогают найти проходы в защитных сооружениях. В то время, когда мигранты начинают прорываться, белорусская спецтехника ослепляет польских пограничников лазерами и прожекторами.

Атака мигрантов: как Украина готовится защищать границу от прорыва со стороны Беларуси

Бывший посол Беларуси во Франции Павел Латушко убежден, что Лукашенко шантажирует Запад мигрантами под диктовку Кремля. Организацией миграционного кризиса, по словам бывшего высокопоставленного чиновника, лично руководит сын "последнего европейского диктатора", генерал Виктор Лукашенко. Среди мигрантов, штурмующих сейчас польских пограничников, созданы две группы радикальных исламистов с боевым опытом — не исключение, что для организации терактов.

Москва и Минск уже придумали легенду, чтобы повесить на Украину вину за вооруженных нелегалов. По словам диктаторов, оружие мигранты якобы получили из Донбасса.

Чьи уши торчат за миграционной атакой на ЕС, долго думать не пришлось, ведь стратегические бомбардировщики России мгновенно начали кружить вплотную к Польше. Кремль уверяет, что это ответ на концентрацию польских войск на белорусской границе. Однако в нескольких километрах от него высаживаются российские десантники, двое из них во время десантирования погибают.

Миграционный кризис — правильный повод узаконить военное поглощение Беларуси Москвой. Это еще одна цель масштабной спецоперации, но, похоже, далеко не конечная.

"Более тысячи километров угрозы добавилось Украине после фактического аншлюса Беларуси Путиным. Теперь агрессор окружает нас с трех сторон. Восток, юг, а теперь еще и северо-запад. Ничто не мешает альянсу "Лукашенко-Путин" использовать гибридное миграционное оружие и против Украины. В Европе, похоже, только вздохнут с облегчением, если поток мигрантов направится сюда", — убежден журналист Андрей Цаплиенко.

Об этом свидетельствует достаточно наглое заявление представителя крупнейшей фракции немецкого Бундестага. Мол, мигрантов, пробивающих внешний периметр ЕС, можно же разместить и в Украине. Поэтому на украинско-белорусской границе готовятся к именно такому сценарию.

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На фоне миграционного кризиса Александр Лукашенко внезапно заявляет о возможности войны в Беларуси, просит Москву разместить на белорусской территории российские ракеты "Искандер" и повторяет мессиджи об украинской угрозе.

Сводные подразделения Нацгвардии, полиции и пограничников готовятся закрыть участки возможного прорыва. Напротив проблемных участков разворачиваются резервы — до восьми с половиной тысяч силовиков, готовых к худшему сценарию.

По последним сообщениям Польская пограничная служба считает, что белорусы сегодня готовили мигрантов для большого прорыва границы. С этим, очевидно, связано и нынешнее срочное совещание в Луцке с участием секретаря СНБО Данилова, правоохранителей, силовиков и председателей Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных госадминистраций.

Были также приглашены послы Литвы и Польши. По сообщению нашей корреспондентки Татьяны Хомич, участники совещания сообщили, что план действий на случай прорыва уже готов. На белорусско-польской границе, по их данным, скопилось уже 16 тысяч мигрантов. Также правоохранители предупредили местных жителей: если кто-нибудь захочет заработать на переправке нелегальных мигрантов — будет сурово наказан.

Военные готовятся к развитию событий на белорусском рубеже. А журналисты надеются, что на украинско-белорусской границе не придется снимать репортажи в бронежилетах.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

10 ноября в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия, полиция и терроборона Украины будут охранять границу с Белоруссией.

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