На белорусско-польской границе скончался 14-летний курд — СМИ

Мигранты рассказали журналистам, что подросток умер от простуды. В свою очередь Беларусь опровергает эту информацию.

В польских СМИ появилась информация, что в белорусском лагере мигрантов на границе с Польшей скончался 14-летний мальчик.

Об этом пишет oko.press.

Инцидент произошел в лагере мигрантов рядом с переходом в Кузницу. Журналистам о случившемся сообщил иракский беженец по имени Раванд. По его словам, 14-летний курд скончался от простуды. Мужчина утверждает, что белорусские пограничники доставили ребенка в больницу, однако спасти жизнь подростку не удалось.

Вскоре новость о смерти мальчика изданию подтвердил другой мигрант. В Сети появилось видео, где толпа мигрантов несет на носилках что-то завернутое в спальный мешок. Авторы видео утверждают, что это тело умершего подростка.

В свою очередь Беларусь опровергает эту информацию.

"Ночью медики (белорусской — Ред.) пограничной службы помогли ребенку, у которого были обнаружены признаки переохлаждения. Распространенная информация о случае гибели среди беженцев соответствует действительности", — говорится в сообщении Пограничного комитета Беларуси.

Как сообщает Радио Свобода, с 4 августа по 29 октября на польско-белорусской границе было зафиксировано по меньшей мере девять случаев смерти среди мигрантов.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Сегодня, 10 ноября, в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.

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