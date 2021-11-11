На белорусско-польской границе скончался 14-летний курд — СМИ

Мигранты рассказали журналистам, что подросток умер от простуды. В свою очередь Беларусь опровергает эту информацию.
В польских СМИ появилась информация, что в белорусском лагере мигрантов на границе с Польшей скончался 14-летний мальчик.
Об этом пишет oko.press.
Инцидент произошел в лагере мигрантов рядом с переходом в Кузницу. Журналистам о случившемся сообщил иракский беженец по имени Раванд. По его словам, 14-летний курд скончался от простуды. Мужчина утверждает, что белорусские пограничники доставили ребенка в больницу, однако спасти жизнь подростку не удалось.
Вскоре новость о смерти мальчика изданию подтвердил другой мигрант. В Сети появилось видео, где толпа мигрантов несет на носилках что-то завернутое в спальный мешок. Авторы видео утверждают, что это тело умершего подростка.
В свою очередь Беларусь опровергает эту информацию.
"Ночью медики (белорусской — Ред.) пограничной службы помогли ребенку, у которого были обнаружены признаки переохлаждения. Распространенная информация о случае гибели среди беженцев соответствует действительности", — говорится в сообщении Пограничного комитета Беларуси.
Как сообщает Радио Свобода, с 4 августа по 29 октября на польско-белорусской границе было зафиксировано по меньшей мере девять случаев смерти среди мигрантов.
Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
Сегодня, 10 ноября, в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.
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