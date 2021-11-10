Нацгвардия, полиция и терроборона: Украина ужесточает охрану границы с Беларусью

Глава МВД не исключает, что в Украине попытаются развивать такой сценарий, как на границе Беларуси и Польши.

Из-за наплыва мигрантов на польско-белорусской границе и угрозы их проникновения в Украину МВД усиливает охрану границы с Беларусью.

Об этом рассказал Министр внутренних дел Денис Монастырский по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны.

"Сегодня вопрос №1, это вопрос о ситуации на украинско-белорусской границе. Я сегодня докладывал на заседании СНБО по этому вопросу. Не могу рассказывать о конкретных деталях, но скажу, что мы готовимся к подобным сценариям, которые проходят на польской границе", — сказал Монастырский.

По его словам, сегодня было принято решение об усилении присутствия Госпогранслужбы на украинско-белорусской границе. Также были определены участки, наиболее возможные для массового скопления мигрантов у государственной границы. МВД усилит государственную границу дополнительными силами Нацгвардии и Нацполиции.

"В ближайшее время привлечем подразделения территориальной обороны в приграничных областях, чтобы проверить их и провести обучение по взаимодействию с разными подразделениями, чтобы быть готовыми к любому развитию событий. Мы не исключаем, что и в Украине попытаются развивать такой сценарий, как на границе Беларуси и Польше. Реакция украинских правоохранителей будет четкой, жесткой, корректной в рамках закона, регулирующего защиту госграницы", — пояснил министр.

Глава МВД добавил, что правоохранители будут нести службу не только на самой границе, но и в приграничных районах. Там будут функционировать мобильные группы для выявления незаконного пересечения границы, если таковая будет происходить.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, какова будет реакция Украины в случае штурма границы мигрантами.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.

Сегодня, 10 ноября, в немецком Бундестаге предложили отправить нелегалов из Беларуси в Украину.

Читайте также:

Новости мира: послы государств Евросоюза договорились о пятом пакете санкций против режима Лукашенко Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку