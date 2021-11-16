Військові плани Кремля: невирішене питання Росії – наземний коридор до Криму

Москва вже досягла блокади України через Керченську протоку, закривши Азовське море. Але Росія хоче повністю відрізати Україну від виходу до моря.

Вже майже місяць Вашингтон застерігає Київ щодо підозрілих військових рухів росіян біля українських кордонів. Судячи з перемовин українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби у Вашингтоні та Брюсселі, там російську загрозу сприйняли всерйоз. Хоча лише тиждень тому ні в ЄС, ні в Києві, як не дивно, не надавали цьому вагомого значення.

Глави МЗС Німеччини та Франції попередили Росію про серйозні наслідки, якщо Москва знову спробує підірвати територіальну цілісність України. Генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що Росія має значні військові сили біля кордону з Україною, проте не став вдаватися в деталі їхньої розвідки, додавши, що Альянс бачить незвичну концентрацію російських військ для проведення агресивних дій проти України, зокрема, в окупованому Криму і на Донбасі.

ТСН.ua вже аналізував концентрацію російських військ біля українських кордонів. Тепер ми запитали у заступника директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайла Самуся чи дійсно Росія готується до широкомасштабного наступу на Україну.

За словами експерта, для Путіна не постає питання коштів, і якщо говорити виключно військово-стратегічною мовою, у Москви залишається невирішеним питання наземного коридору до Криму.

"Наразі Росія досягла блокади України через Керченську протоку, закривши Азовське море. Але для Москви було б дуже непогано відрізати Україну від виходу до моря взагалі. І перше в цьому плані – це наземний коридор. Друге – це постачання води до Криму. І третє – взагалі позбавлення України виходу до моря. Тобто реалізація ідеї - замкнути пояс від Придністров’я до окупованого Донбасу", - пояснює ТСН.ua Михайло Самусь.

Він нагадує, що буквально цього тижня росіяни в Криму знову відпрацьовували навчання із захоплення важливих об’єктів інфраструктури, адмінбудівель тощо. Цілий рік, починаючи від квітня, можливо навіть від березня, вони нарощували морський десантний потенціал, стягнули десантні кораблі зі всіх флотів.

"Вони постійно проводять навчання з висадки морського і повітряного десанту. Причому повітряного десанту нового типу на вертольотах. Тобто, це тактичний десант з охоплення поля бою. Це не стратегічний десант, коли висаджуються на літаках Іл-76 в глибину противника на кілька сотень кілометрів. Ідеться про кілька десятків кілометрів. Це може бути якраз "блискавична" операція захоплення територій на Півдні з допомогою сил окупованого Донбасу і 8-ї армії в Новочеркаську. І ця операція може тривати кілька годин", - каже Михайло Самусь.

Проте, за його словами, для її проведення треба дестабілізувати державну систему України зсередини, коли складуться умови, близькі до 2014 року, коли державне керівництво не зможе ухвалювати рішення швидко. Якщо ж Україна одразу почне протидіяти, цю операцію неможливо буде провести, бо морська десантна і повітряна операція на вертольотах дуже чутлива до противника.

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"Якщо Україна не зможе відповісти одразу, а буде думати, радитися із західними партнерами, РФ зафіксує ситуацію і оголосить фактично ультиматум: ми виконали завдання, далі не підемо, але якщо Україна почне оборонятися або повертати ці нові окуповані території, ми беремо на себе право проведення широкомасштабної операції вже по всьому фронту. Тобто, і зі східного кордону, і з Білорусі, і з Придністров’я, з нарощуванням ракетних ударів з Криму тощо", - пояснює Михайло Самусь.

За його словами, з військової точки зору Росія від 2017 року готова провести широкомасштабну операцію: 20-та, 1-ша та 8-ма армії готові до цього, навіть тими силами, що є, а потім додаткові російські сили підтягнуться.

Нагадаємо, першою про скупчення російських військ біля українських кордонів повідомила The Washington Post, яка написала, що після навчань "Захід-2021" 41-ша загальновійськова російська армія не повернулася до Новосибірська, а 1-ша танкова армія, що базується під Москвою, перекидає особовий склад і техніку в бік України.

Буквально за кілька днів після публікації The Washington Post про дивне скупчення російських військ біля міста Єльня, що за 300 км від українського кордону, написало американське видання Politico. Журналісти стверджують, що підрозділи почали переміщення від кінця вересня до районів Брянська та Курська біля північного кордону України, включно з 1-ою танковою армією та 4-ою танковою дивізією, що базується під Москвою.

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