"Неприятно об этом говорить": Путин рассказал о работе таксистом в 1990-х

"Неприятно об этом говорить": Путин рассказал о работе таксистом в 1990-х

По словам президента, он вынужден был это делать.

Президент Владимир Путин рассказал, что в 90-е годы подрабатывал частными перевозками.

Об этом он сказал в фильме "Новая история", трейлер которого был опубликован на российском телеканале.

Также читайте Рассматривает Украину как зону своего влияния: Нуланд заявила о стремлении Путина воссоздать СССР

"Иногда приходилось подрабатывать и перевозками. Неприятно об этом говорить, но, к сожалению, это тоже было", — рассказал глава Кремля.

К слову, в 2018 году в интервью для фильма "Путин" политического обозревателя ВГТРК, пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрея Кондрашова, президент говорил только о готовности работать таксистом в 1990-е. Мол, дошел до того, когда мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак проиграл губернаторские выборы. Тогда нынешний президент РФ был главой его предвыборного штаба.

"Я даже думал, что делать может в такси подрабатывать? Я не шучу, куда деваться. Двое детей маленьких. Поэтому, когда предложили переехать в Москву и заняться юридическими делами в управлении делами президента, я согласился и приехал", — рассказывал тогда Путин.

В фильме "Новая история" он также рассказал о минимум одном сотруднике ЦРУ среди советников, работавших в правительстве в 1990-е годы. "Среди этих советников был не один, наверное, но один точно был кадровый сотрудник Центрального разведуправления США, который не имел права в соответствии с законами своей страны заниматься коммерческой деятельностью. В конце концов дело вылилось в судебные процессы. В ходе этого судебного процесса выяснилось, что он был кадровым сотрудником ЦРУ", – рассказал Владимир Путин.

Напомним, на четвертом курсе обучения в университете Путина завербовали в КГБ как "внештатный работник", а вскоре взяли в структуру официально, где он проработал до 1990 года. И во время работы в спецслужбе даже получил агентурное имя "Миль".

Читайте также: