В Афганистане этой зимой голод может убить миллион детей

Согласно анализу ООН, 8,7 миллионов человек приближаются к голоду, что ставит Афганистан на грань массового голода. А дети – одни из самых уязвимых.
Спустя почти четыре месяца с тех пор, как талибы захватили власть и Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана, страна столкнулась с многочисленными гуманитарными кризисами, в том числе с острой нехваткой продовольствия, которая, по мнению некоторых групп помощи, может этой зимой убить миллион афганских детей.
По предварительным оценкам, 22,8 миллиона человек — более половины населения страны — столкнутся с потенциально опасным для жизни отсутствием продуктов.
Об этом сообщает The New York Times.
Согласно анализу ООН, 8,7 миллионов человек будут ощущать острую нехватку продуктов, что ставит Афганистан на грань массового голода. А дети – одни из самых уязвимых.
В октябре 11-летняя Рукия Джан, страдающая тяжелым недоеданием и диабетом, находится в отделении неотложной помощи детской больницы Индиры Ганди в Кабуле. Рукия страдает диабетом с шести лет, но ее родители, которые очень бедны, не могут позволить себе лечить ее болезнь, что вызывает серьезные проблемы со здоровьем. В семье семеро детей, и они много часов ехали в Кабул из провинции Балх близ Мазари-Шарифа. Фото: Паула Бронштейн для Yahoo News
Афганцы в длинных очередях ожидают гуманитарной продовольственной помощи Всемирной продовольственной программы в виде масла, чечевицы и пшеничной муки, а также программу дополнительного питания для детей в Кабуле, Афганистан, в ноябре. Фото: Паула Бронштейн для Yahoo News
Кризис был частично спровоцирован экономическим коллапсом после захвата власти талибами, поскольку санкции США против группы боевиков изолировали страну и усложнили доставку помощи международным организациям по оказанию помощи.
В то же время система здравоохранения Афганистана находится на грани краха: медицинская помощь на сумму более 600 миллионов долларов была заморожена после того, как талибы вторглись в Кабул.
Однако есть несколько способов помочь. В октябре Соединенные Штаты выдали две лицензии, позволяющие правительству США и некоторым международным организациям, таким как ООН, взаимодействовать с Талибаном для оказания гуманитарной помощи.
Напомним, после захвата власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" запретило женщинам участвовать в съемках телевизионных драм, а журналисток и ведущих обязали появляться на экране в платках.
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