В Афганистане этой зимой голод может убить миллион детей

Согласно анализу ООН, 8,7 миллионов человек приближаются к голоду, что ставит Афганистан на грань массового голода. А дети – одни из самых уязвимых.

Спустя почти четыре месяца с тех пор, как талибы захватили власть и Соединенные Штаты вывели свои войска из Афганистана, страна столкнулась с многочисленными гуманитарными кризисами, в том числе с острой нехваткой продовольствия, которая, по мнению некоторых групп помощи, может этой зимой убить миллион афганских детей.

По предварительным оценкам, 22,8 миллиона человек — более половины населения страны — столкнутся с потенциально опасным для жизни отсутствием продуктов.

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Об этом сообщает The New York Times.

Согласно анализу ООН, 8,7 миллионов человек будут ощущать острую нехватку продуктов, что ставит Афганистан на грань массового голода. А дети – одни из самых уязвимых.

Yahoo News

В октябре 11-летняя Рукия Джан, страдающая тяжелым недоеданием и диабетом, находится в отделении неотложной помощи детской больницы Индиры Ганди в Кабуле. Рукия страдает диабетом с шести лет, но ее родители, которые очень бедны, не могут позволить себе лечить ее болезнь, что вызывает серьезные проблемы со здоровьем. В семье семеро детей, и они много часов ехали в Кабул из провинции Балх близ Мазари-Шарифа. Фото: Паула Бронштейн для Yahoo News

Афганцы в длинных очередях ожидают гуманитарной продовольственной помощи Всемирной продовольственной программы в виде масла, чечевицы и пшеничной муки, а также программу дополнительного питания для детей в Кабуле, Афганистан, в ноябре. Фото: Паула Бронштейн для Yahoo News

Кризис был частично спровоцирован экономическим коллапсом после захвата власти талибами, поскольку санкции США против группы боевиков изолировали страну и усложнили доставку помощи международным организациям по оказанию помощи.

В то же время система здравоохранения Афганистана находится на грани краха: медицинская помощь на сумму более 600 миллионов долларов была заморожена после того, как талибы вторглись в Кабул.

Однако есть несколько способов помочь. В октябре Соединенные Штаты выдали две лицензии, позволяющие правительству США и некоторым международным организациям, таким как ООН, взаимодействовать с Талибаном для оказания гуманитарной помощи.

Напомним, после захвата власти в Афганистане радикальное исламистское движение "Талибан" запретило женщинам участвовать в съемках телевизионных драм, а журналисток и ведущих обязали появляться на экране в платках.

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