Дійство відбувається вже вп'яте.
У Харкові відбувся благодійний забіг Санта Клаусів.
Про це розповіли у ТСН.19:30 за 11 грудня.
Бігли в новорічних костюмах і професійні спортсмени, і родини з дітьми. Змагались у марафоні і люди на інвалідних візках. Для участі треба було сплатити благодійний внесок і вдягнути костюм Санти або хоча б шапку.
На зібрані кошти придбають музичні інструменти для шкільного оркестру дітей із вадами зору. Цього року кількість учасників була рекордною: понад 300. Забіг Санта Клаусів відбувається в Харкові вже п'ятий рік поспіль.
Як повідомлялося, у Німеччині влаштували святкове занурення в акваріум до дня Святого Миколая. Християни західного обряду його святкують саме сьогодні. Дайвер убраний у костюм Санти занурився на дно одного з найбільших берлінських акваріумів і з рук погодував акул, скатів та інших рибок спеціальним кормом.
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