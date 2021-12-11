Дійство відбувається вже вп'яте.

У Харкові відбувся благодійний забіг Санта Клаусів.

Про це розповіли у ТСН.19:30 за 11 грудня.

Бігли в новорічних костюмах і професійні спортсмени, і родини з дітьми. Змагались у марафоні і люди на інвалідних візках. Для участі треба було сплатити благодійний внесок і вдягнути костюм Санти або хоча б шапку.

На зібрані кошти придбають музичні інструменти для шкільного оркестру дітей із вадами зору. Цього року кількість учасників була рекордною: понад 300. Забіг Санта Клаусів відбувається в Харкові вже п'ятий рік поспіль.

У Харкові відбувся благодійний забіг Санта Клаусів | Новини України

Як повідомлялося, у Німеччині влаштували святкове занурення в акваріум до дня Святого Миколая. Християни західного обряду його святкують саме сьогодні. Дайвер убраний у костюм Санти занурився на дно одного з найбільших берлінських акваріумів і з рук погодував акул, скатів та інших рибок спеціальним кормом.

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