Що подарувати дитині на Новий рік 2022 / Pexels

Що подарувати дитині на Новий рік 2022: ідеї подарунків для дівчаток і хлопчиків

Що подарувати дитині на Новий рік 2022: ідеї подарунків для дівчаток і хлопчиків

ТСН.ua підібрав найкращі ідеї, що подарувати дітям на Новий рік 2022.

До Нового року залишилося трохи менше місяця і для батьків набуває все більшої актуальності запитання, що подарувати дитині на Новий рік. Зазвичай малеча з нетерпінням чекає на свято, тому що точно знає — 1 січня під ялинкою обов‘язково опиниться щось нове і цікаве. ТСН.ua зібрав приблизний перелік подарунків, які точно сподобаються дітлахам.

Як обрати подарунок для дитини: корисні поради

Аби обрати ідеальний подарунок, варто перш за все урахувати потреби та інтереси дитини, що її цікавить та захоплює. Діти бувають різними за темпераментом, комусь довподоби активні та спортивні ігри, хтось віддає перевагу спокійним іграм, або йому властива посидючість і кращим подарунком будуть набори для рукоділля. Якщо у дитини є схильність до музики - краще звернути увагу на музичні інтереси тощо. Обирати подарунки варто з урахуванням віку. Навряд чи дитині 4-5 років сподобається проста машинка, тоді як дворічній дитині навряд чи зайде складний набір для наукових досліджень. Не нехтуйте якістю. Краще трохи переплатити грошей, втім іграшка не буде швидко зламана, що і дитина не залишиться засмученою.

Подарунки для дітей 1-3 роки

Діти у році 1-3 років активно пізнають світ, тож тут будуть доречні ігри для розвитку дрібної моторики, конструктори з великих деталей, перші транспортні засоби (триколісні велосипед або самокат), набори для водних Ігор та Ігор з піском. Ви точно вгадаєте з подарунком якщо оберете:

Сортери. Найчастіше сортери виконують у вигляді транспорту або веселого звірятка. Зверху у іграшки роблять отвори різних форм - круглі, квадратні, трикутні, у формі зірок. Малюк отримує важливе завдання - розкласти фігурки в потрібні отвори. Такі іграшки добре розвивають логіку та когнітивні здібності малечі.

Найчастіше сортери виконують у вигляді транспорту або веселого звірятка. Зверху у іграшки роблять отвори різних форм - круглі, квадратні, трикутні, у формі зірок. Малюк отримує важливе завдання - розкласти фігурки в потрібні отвори. Такі іграшки добре розвивають логіку та когнітивні здібності малечі. Бізіборд або бізікуб. Це іграшка у формі дощечки або куба, на якій розміщено багато різних елементів: годинник, лабіринт, шестерні, музичні інструменти, лампочки, вимикачі тощо. Велика кількість різних функцій добре сприятиме розвитку дрібної моторики і сприятиме тривалому інтересу під час ігри.

Це іграшка у формі дощечки або куба, на якій розміщено багато різних елементів: годинник, лабіринт, шестерні, музичні інструменти, лампочки, вимикачі тощо. Велика кількість різних функцій добре сприятиме розвитку дрібної моторики і сприятиме тривалому інтересу під час ігри. "Сухий" басейн з кульками. Дітям дуже подобаються такі басейни. Вони весело проводитимуть там час. Водночас, завдяки іграм з кульками дитина буде розвивати моторику і координацію, вивчати кольори.

Дітям дуже подобаються такі басейни. Вони весело проводитимуть там час. Водночас, завдяки іграм з кульками дитина буде розвивати моторику і координацію, вивчати кольори. Кінетичний пісок та форми для ігри. У складі такого піска 2% зв'язуючої речовини, тому пісок не висихає, що дозволяє ліпити з нього різні фігурки, перебирати пальцями та спостерігати як він тягнеться. Для батьків є приємний бонус – пісок не бруднить дитину та навколишні предмети, він не липне до рук та поверхонь, і його дуже легко прибирати.

У складі такого піска 2% зв'язуючої речовини, тому пісок не висихає, що дозволяє ліпити з нього різні фігурки, перебирати пальцями та спостерігати як він тягнеться. Для батьків є приємний бонус – пісок не бруднить дитину та навколишні предмети, він не липне до рук та поверхонь, і його дуже легко прибирати. Набори для ігри з водою. Діти дуже люблять гратися у воді. Тому прикольні іграшки стануть у нагоді, аби продовжити час банних процедур. Це можуть бути розмальовки водою, конструкції з механізмами, які переливають воду з різних відсіків, ті інші різноманітні ігрові набори.

Діти дуже люблять гратися у воді. Тому прикольні іграшки стануть у нагоді, аби продовжити час банних процедур. Це можуть бути розмальовки водою, конструкції з механізмами, які переливають воду з різних відсіків, ті інші різноманітні ігрові набори. Транспортні засоби. Біля двох років вже можна замислюватись над першим транспортним засобом для дитини. Це може бути триколісний самокат або велосипед. Хоча й у наших широтах цими подарунками можна буде почати користуватись не раніше весни, вони стовідсотково стануть у нагоді.

Що подарувати дитині на Новий рік 2022 / Pexels

Подарунки для дітей 3-6 років

Іграшкова кухня, набір посуду. Подібні інтерактивні ігри дозволять малечі відчути себе справжніми господарями та розвивати уяву. Приготування їжі та чаювання зі своїми іграшками займуть дитину на якийсь час і дозволять батькам ненадовго зайнятися своїми справами. Цікаво, що сьогодні такі кухні оснащені музичною панеллю, плитою зі звуком та підсвічуванням, краном з реальними функціями води (ручний насос) та здатністю імітувати пару.

Подібні інтерактивні ігри дозволять малечі відчути себе справжніми господарями та розвивати уяву. Приготування їжі та чаювання зі своїми іграшками займуть дитину на якийсь час і дозволять батькам ненадовго зайнятися своїми справами. Цікаво, що сьогодні такі кухні оснащені музичною панеллю, плитою зі звуком та підсвічуванням, краном з реальними функціями води (ручний насос) та здатністю імітувати пару. Машинка на радіоуправлінні. В такому віці машинки зайдуть і хлопчикам, і дівчаткам. Дітлахи матимуть змогу відчути себе гонщиками і веселе проводити дозвілля як вдома, так і на вулиці.

В такому віці машинки зайдуть і хлопчикам, і дівчаткам. Дітлахи матимуть змогу відчути себе гонщиками і веселе проводити дозвілля як вдома, так і на вулиці. Конструктори. Різноманітність конструкторів сьогодні вражає. Існує безліч лінійок з різними персонажами, локаціями, можна сконструювати і пожежну частину, і відділок поліції, створені цілі серії конструкторів на основі разних мульфільмів - тут можна підібрати будь-що на смак дитини. Головне звертати увагу на вік, вказаний на коробках, оскільки для молодших дітей елементи виробляються трохи більшими за розміром.

Різноманітність конструкторів сьогодні вражає. Існує безліч лінійок з різними персонажами, локаціями, можна сконструювати і пожежну частину, і відділок поліції, створені цілі серії конструкторів на основі разних мульфільмів - тут можна підібрати будь-що на смак дитини. Головне звертати увагу на вік, вказаний на коробках, оскільки для молодших дітей елементи виробляються трохи більшими за розміром. Залізна дорога. Це одна з найулюбленіших іграшок у дітей. Адже так цікаво зібрати обручку з рейок і, уявивши себе машиністом, управляти цілим залізничним складом. Сьогодні можна придбати іграшку, що видає реалістичні звуки і навіть випускає пару чи мильні бульбашки.

Це одна з найулюбленіших іграшок у дітей. Адже так цікаво зібрати обручку з рейок і, уявивши себе машиністом, управляти цілим залізничним складом. Сьогодні можна придбати іграшку, що видає реалістичні звуки і навіть випускає пару чи мильні бульбашки. Пазли. Діти обожнюють складати пазли, тож просто обирайте з тими зображеннями, які відповідають інтересам малечі: динозаври, міста, машини, природа, мультики - сюжетів тисячі.

Подарунки для дітей 7-12 років

Дитячий фотоапарат. Ця іграшка має карту пам'яті, тож діти зможуть сберігати знімки, які зробили, редагувати їх просто у гаджеті і розвивати свої здібності у фотомайстерності.

Ця іграшка має карту пам'яті, тож діти зможуть сберігати знімки, які зробили, редагувати їх просто у гаджеті і розвивати свої здібності у фотомайстерності. Настільний футбол. Ця гра не тільки сподобається і хлопчикам, і дівчаткам, а й захопить навіть дорослих. А що може бути кращим за спільне проведення новорічних свят в родинному колі?

Ця гра не тільки сподобається і хлопчикам, і дівчаткам, а й захопить навіть дорослих. А що може бути кращим за спільне проведення новорічних свят в родинному колі? Дитячий годинник з GPS . Цей подарунок не тільки сподобається дитині, а забезепечить спокій батьків. Сучасні дитячі годинники облаштовані GPS трекером, тож тепер можна у будь-який момент зв'язатися з дитиною та мати уявлення про її місцерозташування.

. Цей подарунок не тільки сподобається дитині, а забезепечить спокій батьків. Сучасні дитячі годинники облаштовані GPS трекером, тож тепер можна у будь-який момент зв'язатися з дитиною та мати уявлення про її місцерозташування. Настільні ігри. Різномаїття настільних ігр на сьогодні вражає, тож обарти можна на будь-який смак. Вони розвиватимуть логіку дітей під час ігри, їхні аналітичні та когнітивні здібності. І користь, і задоволення.

Різномаїття настільних ігр на сьогодні вражає, тож обарти можна на будь-який смак. Вони розвиватимуть логіку дітей під час ігри, їхні аналітичні та когнітивні здібності. І користь, і задоволення. Книги. Книги завжди доречний подарунок. Обирайте ті, які заохочуть дітей читати - з цікавими текстами тя гарними ілюстраціями, а жанр вже залежить від інтересів дитини. Це можуть бути як енциклопедії, так і художні книжки.

Який подарунок обрати дитині на Новий рік / Pexels

Подарунки для підлітків

У підлітковому віці подарунки стають більш серйозними, оскільки і потреби підлітків суттєво зростають. Тож скоріш за все батькам підлітків доведеться розщедритися, аби побалувати своїх дітей. Поміж подарунків мають місце:

Нова сучасна модель смартфона або планшета для розваги та навчання.

Електронна книга з великою бібліотекою книг жанру, що подобається підлітку.

Портативна колонка або акустична система мобільного телефону.

Музичний інструмент, на якому дівчинка чи хлопчик хоче навчитися грати. Підійде гітара, синтезатор, барабани – це може стати одним із найкращих подарунків для підлітків.

Роликові або льодові ковзани з комплектом захисту.

Скарбничка у вигляді банкомату, бомби або сейфа.

Гіроскутер.

Окуляри віртуальної реальності.

Зручний та місткий рюкзак, який підліток використовуватиме для школи та подорожей.

Пензлі, фарби, набір для декупажу або альбом для начерків для підлітка, який захоплюється малюванням.

Мурашина ферма, де комахи живуть за склом.

Для тих, хто захоплюється наукою, – електронний мікроскоп або телескоп для вивчення небесних тіл.

Ігрова приставка.

Тематичні енциклопедії з ілюстраціями – тему необхідно підібрати залежно від захоплень підлітка.

Ідеї подарунків для дівчаток

Перше, що спадає на думку в якості подарунку для дівчинки - це кукли або м'які іграшки. Але якщо цих речей у дитини вдосталь, можна не обмежуватися лише ляльками. Дівчаткам також можна подарувати:

Будиночки та меблі для ляльок; Набори для гри в лікаря, продавця, перукаря; Набори для творчості; Іграшкові прикраси, косметички; Набори для ліплення, малювання, вишивки, виробів із бісеру; Модна сумочка або рюкзачок.

Ідеї подарунків для хлопчиків

Для хлопчиків дошкільного віку підійдуть будь-які машинки, гелікоптери та літаки, інструменти, гаражі для автомобілів, залізниця, улюблені мультяшні герої.

Тим, хто старший, можна подарувати іграшкову зброю, роботів, футбольні м'ячі, ковзани, ролики, скейти.

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