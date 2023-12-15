Партизани "засвітили" техніку окупантів у Джанкойському районі (відео)

Уся ворожа техніка розкидана полем і ніхто її не охороняє.

Партизани з руху "Атеш" знали на відео та опублікували координати з місцями розташування російської військової техніки у Джанкойському районі окупованого Криму.

Про це свідчить інформація в телеграм-каналі "Атеш".

У русі повідомили, що агенти "Атеш" під час розвідувальної діяльності виявили місця розміщення техніки та особового складу російських окупантів у Джанкойському районі.

Так, на околиці селища Новостепове було помічено різну російську техніку, в основному йдеться про КАМАЗи і БТРи. Вся техніка розкидана полем і немає жодної охорони. Координати розташування техніки: 45.6727621, 34.3844866.

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Партизани повідомили координати розташування ворожої бази у Джанкої, де також була помічена різна техніка: 45.6899279, 34.3938653.

"Ми продовжуємо знаходити нові місця розміщення окупантів, від нас не втекти. Всю отриману інформацію ми передаємо у правильні руки", – зазначили в "Атеш".

Партизани "Атеш" зняли на відео, де розмішена техніка окупантів у Джанкойському районі

Нагадаємо, раніше партизани "Атеш" пробралися на аеродром ворога під Джанкоєм і зафіксували на відео РЛС окупантів.

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