"Україні не потрібен план Б": Кулеба висловився щодо допомоги США Україні

Сенат відкладе свою різдвяну відпустку, щоб проголосувати за військову допомогу.

В Сполучених штатах припинилися розмови щодо доцільності підтримки України. Попри це, ситуація в Європейському Союзі викликає ще більше занепокоєння.

Про це заявив міністр заборонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону.

За його словами, США повністю зайшли в дискусію про кордон.

"Ми за останні три тижні пронаналізували і побачили цікаву тенденцію в Сполучених Штатах - припинилася дискусія про доцільність підтримки України. Є дискусія виключно про кордон між США і Мексикою. В пакеті йде Ізраїль, Україна і кордон. Я бачу, що 100% рішення буде, я бачу логіку процесу. Чи воно буде до Різдва, чи в січні - гарантувати не можу", - каже Кулеба.

Попри це, він запевняє, що Україні не потрібен план Б.

"У нас буде план А, все буде добре", - наголосив очільник МЗС.

Як стало відомо, сенат США проголосує за військову допомогу Україні та Ізраїлю наступного тижня, оскільки тривають переговори щодо змін політики безпеки кордонів США, які будуть пов’язані з фінансуванням, заявив лідер сенатської більшості Чак Шумер.