У Європі представили висновки про початок переговорів з Україною щодо членства в ЄС: документ

З'явилися висновки Європейської Ради щодо України, розширення Європейського Союзу та реформ.

Про це йдеться в офіційному документі.



1. Європейська Рада повторює своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і підтверджує непохитну підтримку Європейським Союзом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і невід'ємне право на самооборону від російської агресії.

2. Європейська Рада нагадує про свої попередні висновки та підтверджує непохитне зобов’язання Європейського Союзу продовжувати надавати потужну політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її народу стільки, скільки це буде потрібно.

3. Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть задовольняти нагальні військові та оборонні потреби України. Зокрема, Європейська Рада наголошує на важливості своєчасної, передбачуваної та сталої військової підтримки для України, зокрема через Європейський фонд миру та Місію військової допомоги ЄС, а також через пряму двосторонню допомогу держав-членів. Європейська Рада наголошує на нагальній необхідності прискорити доставлення ракет і боєприпасів, зокрема в рамках ініціативи щодо одного мільйона артилерійських боєприпасів, а також надати Україні більше систем ППО.

Європейська Рада пропонує Раді активізувати роботу з реформування Європейського фонду миру та подальшого збільшення його фінансування, спираючись на пропозицію Високого представника.

Європейський Союз та його держави-члени залишаються відданими довгостроковому внеску разом із партнерами у виконання зобов’язань щодо безпеки перед Україною, що допоможе Україні захищатися, протистояти спробам дестабілізації та стримувати акти агресії в майбутньому. Після доповіді Верховного представника Європейська рада обговорила майбутні зобов’язання ЄС щодо безпеки перед Україною. Він запрошує Високого представника та держави-члени продовжити роботу в Раді. Європейська Рада продовжить займатися цим питанням.

Військова підтримка та зобов’язання щодо безпеки надаватимуться з повною повагою до політики безпеки та оборони певних держав-членів та з урахуванням інтересів безпеки та оборони всіх держав-членів.

4. В умовах тяглих нападів Росії на цивільну та критичну інфраструктуру України Європейський Союз та його держави-члени активізують надання Україні подальшої гуманітарної допомоги та допомоги з питань цивільного захисту, а також допомоги для забезпечення стійкості її енергетичного сектору через зима. Крім того, Європейський Союз продовжує підтримувати ремонт, відновлення та реконструкцію України, у координації з міжнародними партнерами, включаючи процес розмінування та психосоціальну реабілітацію.

5. Європейський Союз та його держави-члени продовжуватимуть свої інтенсивні глобальні зусилля та співпрацю з Україною та партнерами з усіх регіонів світу, щоб забезпечити якнайширшу міжнародну підтримку для всебічного, справедливого та тривалого миру та ключових принципів і цілей Формула миру в Україні з перспективою на майбутній Глобальний саміт миру.

6. Європейська Рада повторює свій заклик до рішучого прогресу, у координації з партнерами, щодо того, як надзвичайні доходи, що утримуються приватними особами, що походять безпосередньо від знерухомлених активів Росії, можуть бути спрямовані на підтримку України та її відновлення та реконструкцію, відповідно до чинних договірних зобов’язань, і відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права. У цьому контексті він бере до уваги нещодавні пропозиції щодо надзвичайних надходжень від знерухомлених російських активів.

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7. Росія та її керівництво мають бути притягнуті до повної відповідальності за ведення агресивної війни проти України та за інші найтяжчі злочини згідно з міжнародним правом, а також за величезні збитки, завдані її війною. Європейська Рада заохочує до подальших зусиль, у тому числі в рамках Основної групи, щодо створення трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, який мав би найширшу міжрегіональну підтримку та легітимність, а також майбутній механізм компенсації; він знову заявляє про свою підтримку Реєстру шкоди, заподіяної агресією Російської Федерації проти України Ради Європи, як першого відчутного кроку в цьому напрямку. Він також закликає всі держави підписати та швидко ратифікувати Люблянсько-Гаазьку конвенцію про міжнародне співробітництво в розслідуванні та судовому переслідуванні злочинів геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів. Європейська Рада також підтверджує свою підтримку діяльності Міжнародного кримінального суду та засуджує безперервні спроби Росії підірвати його міжнародний мандат і функціонування.

8. Європейська Рада повторює свій терміновий заклик до Росії та Білорусі негайно забезпечити безпечне повернення в Україну всіх незаконно депортованих і переміщених українських дітей та інших цивільних осіб.

9. Європейський Союз рішуче налаштований на подальше послаблення спроможності Росії вести агресивну війну, в тому числі шляхом подальшого посилення санкцій, а також шляхом їх повного та ефективного впровадження та запобігання їх обходу, особливо щодо товарів високого ризику, у тісній співпраці з партнерами та союзниками. Європейська рада вітає ухвалення 12-го пакету санкцій. Він також вітає домовленість, досягнуту щодо Директиви про визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів Союзу. Європейська Рада засуджує продовження військової підтримки Росії в агресивній війні з боку Ірану, Білорусі та КНДР. Він також закликає всі країни не надавати матеріальну чи іншу підтримку загарбницькій війні Росії. Європейський Союз продовжуватиме інтенсивну роботу з партнерами, щоб протистояти неправдивим російським наративам і дезінформації про війну.

10. Європейська Рада підкреслює важливість безпеки та стабільності в Чорному морі. Життєво важливо, щоб український експорт зерна був стабільним і досягав світових ринків. Європейська Рада підтримує всі зусилля, спрямовані на сприяння експорту українського зерна та інших сільськогосподарських продуктів до країн, які найбільше цього потребують, зокрема в Африці та на Близькому Сході. Європейська Рада також підкреслює важливість повного використання смуг солідарності ЄС і запрошує Комісію прискорити роботу з державами-членами, щоб запропонувати нові заходи з метою подальшого розвитку смуг солідарності на всіх маршрутах. .

11. Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Республіку Молдова та Грузію у подоланні викликів, з якими вони стикаються внаслідок агресивної війни Росії проти України.

Нагадаємо, що у Європейській раді переконані, що Україна все одно отримає гроші, попри угорське вето.

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