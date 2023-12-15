В Европе представили выводы о начале переговоров с Украиной по членству в ЕС: документ

Появились выводы Европейского Совета по Украине, расширение Европейского Союза и реформ.

Об этом говорится в официальном документе.



1. Европейский Совет повторяет свое решительное осуждение агрессивной войны России против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН, и подтверждает непоколебимую поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и неотъемлемое право на самооборону. .

2. Европейский Совет напоминает о своих предварительных выводах и подтверждает твердое обязательство Европейского Союза продолжать оказывать мощную политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу столько, сколько это потребуется.

3. Европейский Союз и его государства-члены будут продолжать удовлетворять неотложные военные и оборонные нужды Украины. В частности, Европейский Совет отмечает важность своевременной, предполагаемой и устойчивой военной поддержки для Украины, в частности через Европейский фонд мира и Миссию военной помощи ЕС, а также через прямую двустороннюю помощь государств-членов. Европейский Совет отмечает настоятельную необходимость ускорить доставку ракет и боеприпасов, в частности в рамках инициативы в отношении одного миллиона артиллерийских боеприпасов, а также предоставить Украине больше систем ПВО.

Европейский Совет предлагает Совету активизировать работу по реформированию Европейского фонда мира и дальнейшему увеличению его финансирования, опираясь на предложение Высокого представителя.

Европейский Союз и его государства-члены остаются привержены долгосрочному вкладу вместе с партнерами в выполнение обязательств по безопасности перед Украиной, что поможет Украине защищаться, противостоять попыткам дестабилизации и сдерживать акты агрессии в будущем. После доклада Верховного представителя Европейский совет обсудил будущие обязательства ЕС по безопасности перед Украиной. Он приглашает Высокого представителя и государства-члены продолжить работу в Совете. Европейский Совет продолжит заниматься этим вопросом.

Военная поддержка и обязательства по безопасности будут предоставляться с полным уважением к политике безопасности и обороны определенных государств-членов и с учетом интересов безопасности и обороны всех государств-членов.

4. В условиях продолжающихся нападений России на гражданскую и критическую инфраструктуру Украины Европейский Союз и его государства-члены активизируют предоставление Украине дальнейшей гуманитарной помощи и помощи по вопросам гражданской защиты, а также помощи для обеспечения устойчивости ее энергетического сектора через зиму. Кроме того, Европейский Союз продолжает поддерживать ремонт, восстановление и реконструкцию Украины в координации с международными партнерами, включая процесс разминирования и психосоциальную реабилитацию.

5. Европейский Союз и его государства-члены будут продолжать свои интенсивные глобальные усилия и сотрудничество с Украиной и партнерами из всех регионов мира, чтобы обеспечить широчайшую международную поддержку для всестороннего, справедливого и длительного мира и ключевых принципов и целей Формула мира в Украине с перспективой будущего Глобальный саммит мира.

6. Европейский Совет повторяет свой призыв к решительному прогрессу, в координации с партнерами, относительно того, как чрезвычайные доходы, удерживаемые частными лицами, происходящими непосредственно от обездвиженных активов России, могут быть направлены на поддержку Украины и ее восстановление и реконструкцию, согласно действующих договорных обязательств и в соответствии с законодательством и международным правом. В этом контексте он принимает во внимание недавние предложения по чрезвычайным поступлениям от обездвиженных российских активов.

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7. Россия и ее руководство должны быть привлечены к полной ответственности за ведение агрессивной войны против Украины и за другие тяжкие преступления в соответствии с международным правом, а также за огромный ущерб, причиненный ее войной. Европейский Совет поощряет дальнейшие усилия, в том числе в рамках Основной группы, по созданию трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, которое имело бы широкую межрегиональную поддержку и легитимность, а также будущий механизм компенсации; он вновь заявляет о своей поддержке Реестра ущерба, причиненного агрессией Российской Федерации против Украины Совета Европы, как первого ощутимого шага в этом направлении. Он также призывает все государства подписать и быстро ратифицировать Любляно-Гаагскую конвенцию о международном сотрудничестве по расследованию и судебному преследованию преступлений геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и других международных преступлений. Европейский Совет также подтверждает свою поддержку деятельности Международного уголовного суда и осуждает непрерывные попытки России взорвать его международный мандат и функционирование.

8. Европейский Совет повторяет свой срочный призыв к России и Беларуси немедленно обеспечить безопасный возврат в Украину всех незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и других гражданских лиц.

9. Европейский Союз решительно настроен на дальнейшее ослабление возможности России вести агрессивную войну, в том числе путем дальнейшего усиления санкций, а также путем их полного и эффективного внедрения и предотвращения их обхода, особенно в отношении товаров высокого риска, в тесном сотрудничестве с партнерами и союзниками. Европейский совет приветствует принятие 12-го пакета санкций. Он также приветствует договоренность, достигнутую по Директиве об определении уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер Союза. Европейский Совет осуждает продолжение военной поддержки России в агрессивной войне со стороны Ирана, Белоруссии и КНДР. Он также призывает все страны не оказывать материальной или иной поддержки захватнической войне России. Европейский Союз будет продолжать интенсивную работу с партнерами, чтобы противостоять лживым российским нарративам и дезинформации о войне.

10. Европейский Совет подчеркивает важность безопасности и стабильности в Черном море. Жизненно важно, чтобы украинский экспорт зерна был стабильным и достигал мировых рынков. Европейский Совет поддерживает все усилия, направленные на содействие экспорту украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов в наиболее нуждающиеся страны, в частности в Африке и на Ближнем Востоке. Европейский Совет также подчеркивает важность полного использования полос солидарности ЕС и приглашает Комиссию ускорить работу с государствами-членами, чтобы предложить новые меры по дальнейшему развитию полос солидарности на всех маршрутах. .

11. Европейский Союз будет продолжать поддерживать Республику Молдова и Грузию в преодолении вызовов, с которыми они сталкиваются в результате агрессивной войны России против Украины.

Напомним, что в Европейском совете убеждены, что Украина все равно получит деньги, несмотря на венгерское вето.

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