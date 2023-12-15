В Европейском совете убеждены, что Украина все равно получит деньги, несмотря на венгерское вето

В ЕС убеждены, что есть инструменты, чтобы Украина получила дополнительное финансирование

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал украинцев увидеть положительный сигнал в голосовании по бюджетной поддержке, несмотря на то, что премьер Венгрии Виктор Орбан заблокировал ее принятие.

Об этом пишет "Европейская правда".

Чиновник заверил, что ставил целью собрать голоса всех 27 членов ЕС.

"Мы все еще способны иметь единодушные решения. Это всегда сложно. Но сейчас мы уже построили почти единодушие, все кроме одного голоса", – заявил он.

Напомним, что из-за отказа Орбана поддержать финансовую помощь Украине, соответствующее решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС.

Но Шарль Мишель уверен, что Украина все равно получит деньги.

"У нас есть инструменты для того, чтобы гарантировать, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку, есть сильная политическая воля 26 лидеров принять этот "мегапакет". И это сигнал, который мы хотим прислать Украине", — подчеркнул он.

В то же время, политик отказался уточнять, пойдет ли ЕС на принятие решения в обход вето Орбана (в финансовых вопросах страны ЕС имеют такую возможность), но подчеркнул, что ЕС выполнит финансовые обязательства по помощи Украине.

"У нас есть разные инструменты, чтобы обеспечить, что мы выполним свое политическое обещание", – подытожил политик.

Добавим, что 14 декабря Европейский совет решил начать переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдову. Глава Европейского Совета Шарль Мишель добавил, что Европейский совет предоставил статус кандидата Грузии. А переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, по его словам, начнутся тогда, когда этой страной будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства.

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