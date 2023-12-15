Астрологический прогноз на 15 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно приступать к новым начинаниям – лучше, как и положено в пятницу, подготовиться к выходным. Нельзя давать волю эмоциям: они могут испортить отношения с окружающими – в том числе и близкими – людьми.
Символ дня: барс, готовящийся к прыжку
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, шафранный, охра.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, бывают длительными и плохо поддаются лечению, поэтому приступать к нему необходимо как можно быстрее. Особенно это касается головной боли, но и остальные "сигналы" тела тоже не стоит оставлять без внимания.
Питание дня: необходимо отказаться от алкоголя и курения, а также сократить количество употребляемого кофе.
Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, изготавливать снадобья из лекарственных трав.
Сны дня: плохой сон, приснившийся нынешней ночью, свидетельствует о снижении жизненного тонуса – необходимо подумать о том, как его повысить.
Табу дня: категорически не рекомендуется гадать.
Цитата дня: "Нет одиночества страшнее, чем одиночество в толпе" (Эдгар Аллан По).
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