Астрологический прогноз на 15 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно приступать к новым начинаниям – лучше, как и положено в пятницу, подготовиться к выходным. Нельзя давать волю эмоциям: они могут испортить отношения с окружающими – в том числе и близкими – людьми.

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: желтый, шафранный, охра.

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, бывают длительными и плохо поддаются лечению, поэтому приступать к нему необходимо как можно быстрее. Особенно это касается головной боли, но и остальные "сигналы" тела тоже не стоит оставлять без внимания.

Питание дня: необходимо отказаться от алкоголя и курения, а также сократить количество употребляемого кофе.

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, изготавливать снадобья из лекарственных трав.

Сны дня: плохой сон, приснившийся нынешней ночью, свидетельствует о снижении жизненного тонуса – необходимо подумать о том, как его повысить.

Табу дня: категорически не рекомендуется гадать.

Цитата дня: "Нет одиночества страшнее, чем одиночество в толпе" (Эдгар Аллан По).

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