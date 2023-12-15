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Астрологический прогноз на 15 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
12
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 15 декабря

Барс, готовящийся к прыжку​​​​​​​ - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нежелательно приступать к новым начинаниям – лучше, как и положено в пятницу, подготовиться к выходным. Нельзя давать волю эмоциям: они могут испортить отношения с окружающими – в том числе и близкими – людьми. 

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, шафранный, охра. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, как правило, бывают длительными и плохо поддаются лечению, поэтому приступать к нему необходимо как можно быстрее. Особенно это касается головной боли, но и остальные "сигналы" тела тоже не стоит оставлять без внимания. 

Питание дня: необходимо отказаться от алкоголя и курения, а также сократить количество употребляемого кофе. 

Стрижка дня: стричь волосы нежелательно. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, изготавливать снадобья из лекарственных трав. 

Сны дня: плохой сон, приснившийся нынешней ночью, свидетельствует о снижении жизненного тонуса – необходимо подумать о том, как его повысить. 

Табу дня: категорически не рекомендуется гадать. 

Цитата дня: "Нет одиночества страшнее, чем одиночество в толпе" (Эдгар Аллан По). 

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Дата публикации
Просмотры
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