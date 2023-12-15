Астрологічний прогноз на 15 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: небажані нові починання – краще, як і належить у п'ятницю, підготуйтеся до вихідних. Не можна давати волю емоціям: вони можуть зіпсувати взаємини з оточенням – зокрема і близькими людьми.

Символ дня: Барс, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий, шафранний, охра.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: потилична частина голови.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, як правило, бувають тривалими і погано піддаються лікуванню, тому ставати до нього необхідно якнайшвидше. Особливо це стосується головного болю, але й інші «сигнали» тіла теж не варто залишати поза увагою.

Харчування дня: необхідно відмовитися від алкоголю і куріння, а також скоротити кількість кави, що вживається.

Стрижка дня: стригти волосся небажано.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на самотність, виготовляти зілля з лікарських трав.

Сни дня: поганий сон, що приснився цієї ночі, свідчить про зниження життєвого тонусу – необхідно подумати, як його підвищити.

Табу дня: категорично не рекомендується ворожити.

Цитата дня: «Немає самотності страшнішої, ніж самотність у натовпі» (Едгар Аллан По).

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