Данилов озвучил реакцию Украины, если ЕС отложит переговоры о членстве

Чиновник также предупредил об угрозе для Польши и стран Балтии в случае поражения Украины.

Если Евросоюз отложит начало переговорам о вступлении Украины, государство разочаруется, но это не будет концом света.

Об этом секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал в интервью изданию la Repubblica, сделанному за день начала саммита ЕС.

У Данилова спросили, какая будет реакция Украины, если Венгрия заблокирует начало переговоров о членстве государства в ЕС.

"Мы были бы разочарованы. Но это не будет концом света. Мне интересно другое. Что такое Европейский Союз? Если это сообщество ценностей, мы, безусловно, отвечаем всем критериям свободы. Мы являемся демократической страной. Сообщество, поддерживающее свободу слова и прав человека", – отметил секретарь СНБО.

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Он также подчеркнул в контексте нынешней войны, что речь идет "не только о защите жизни украинцев".

"Действительно ли европейцы хотят, чтобы мы проиграли? Что следующими будут вторжения в страны Балтии, Польшу и другие страны Балтии?" – задал риторический вопрос Данилов.

Заметим, в черновике итоговой декларации саммита стран ЕС 14-15 декабря содержится формулировка о том, что Евросовет рекомендует начать с Украиной и Молдовой официальные переговоры о вступлении в ЕС. Однако формулировка может быть изменена, ведь саммит только начался.

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