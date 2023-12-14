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В Хмельницкой области снова произошли взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
5600
Время на прочтение
1 мин
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В Хмельницкой области снова произошли взрывы

Взрыв. / Фото: Associated Press

Тревога в области продолжается с 15:36.

В четверг, 14 декабря, во время воздушной тревоги в Хмельницкой области снова раздались взрывы. Людей просят находиться в укрытии.

О взрывах сообщают мониторинговые каналы местных медиа.

"На Хмельнитчине слышны звуки взрывов", — сообщает корреспондентка "Общественное Хмельницкий", — говорится в сообщении.

Тревога в области продолжается с 15:36. Воздушные сиды ВСУ предупредили о ракете в направлении Староконстантинова: "Направление – Старкон! 3 цели! Срочно в укрытие!"

Напомним, во время воздушной тревоги ПС ВСУ сообщили, что РФ запустила ракеты по Хмельнитчине. Жители области сообщали о звуках взрывов.

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Дата публикации
Просмотры
5600
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