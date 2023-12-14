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У Хмельницькій області знову сталися вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Хмельницькій області знову сталися вибухи

Вибух. / Фото: Associated Press

Тривога в області триває від 15:36.

У четвер, 14 грудня, під час повітряної тривоги у Хмельницькій області знову пролунали вибухи. Людей просять перебувати в укриття.

Про вибухи повідомляють моніторингові канали за місцеві медіа. 

"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", - повідомляє кореспондентка "Суспільне Хмельницький", - йдеться у повідомленні.

Тривога в області триває від 15:36. Повітряні сиди ЗСУ попередили про ракету у напрямку Старокостянтинова: "Напрямок – Старкон! 3 цілі! Терміново в укриття!".

Нагадаємо, під час повітряної тривоги ПС ЗСУ повідомили, що РФ запустила ракети по Хмельниччині. Мешканці області повідомляли про звуки вибухів.

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