В Україні втретє за день оголошена масштабна тривога: летять ракети

За даними моніторингових каналів, у повітрі перебувають шість бортів Міг-31К.
В Україні втретє за день оголошена повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К.
Про це повідомляє командування Повітрняних сил.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 15:35.
За даними моніторингових каналів, у повітрі перебувають шість бортів російських винищувачів, які несуть гіперзвукові ракети "Кинджал".
Пройдіть терміново в укриття!
UPD
О 15:45 у Повітряних силах попередили про пуски ракет. Напрямок - Київ та Старокостянтинів Хмельницька область.
Нагадаємо, під час другої тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи. Станом на зараз невідомо, чи були "прильоти".
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