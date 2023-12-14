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В Україні втретє за день оголошена масштабна тривога: летять ракети

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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В Україні втретє за день оголошена масштабна тривога: летять ракети

Повітряна тривога / Фото: ТСН.ua

За даними моніторингових каналів, у повітрі перебувають шість бортів Міг-31К.

В Україні втретє за день оголошена повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє командування Повітрняних сил.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 15:35. 

За даними моніторингових каналів, у повітрі перебувають шість бортів російських винищувачів, які несуть гіперзвукові ракети "Кинджал". 

Пройдіть терміново в укриття!

UPD

О 15:45 у Повітряних силах попередили про пуски ракет. Напрямок - Київ та Старокостянтинів Хмельницька область. 

Нагадаємо, під час другої тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи. Станом на зараз невідомо, чи були "прильоти". 

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Дата публікації
Перегляди
5867
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