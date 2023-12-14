В Україні втретє за день оголошена масштабна тривога: летять ракети

За даними моніторингових каналів, у повітрі перебувають шість бортів Міг-31К.

В Україні втретє за день оголошена повітряна тривога через зліт винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє командування Повітрняних сил.

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"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС рф з аеродрому Саваслейка", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 15:35.

За даними моніторингових каналів, у повітрі перебувають шість бортів російських винищувачів, які несуть гіперзвукові ракети "Кинджал".

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UPD

О 15:45 у Повітряних силах попередили про пуски ракет. Напрямок - Київ та Старокостянтинів Хмельницька область.

Нагадаємо, під час другої тривоги на Хмельниччині пролунали вибухи. Станом на зараз невідомо, чи були "прильоти".

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