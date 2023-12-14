Нічна атака дронів на Україну: Німеччина підіймала свої винищувачі

Німецькі екіпажі, які базуються у Румунії, ідентифікували російські безпілотники, але збивати їх не наважилися.

Під час атаки російських безпілотників на Україну у ніч на 14 грудня в небо були підняті німецькі винищувачі, що базуються в Румунії.

Про це повідомляє Bild.

Як мінімум один із дронів порушив повітряний простір НАТО в Румунії і також вибухнув над повітряним простором Румунії. У відповідь через тривогу в небо піднялися німецькі винищувачі Eurofighter.

Згідно з цією інформацією, атака була помічена з 21:42 за німецьким часом і контролювалася багатонаціональним командним пунктом командування ВПС НАТО ("Об'єднаний центр повітряних операцій"). Подія оцінювалася як серйозна.

"Німецькі пілоти встановили зоровий контроль над російськими літальними апаратами, але наказу від НАТО збивати їх не надходило", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, цієї ночі РФ вкотре атакувала дронами Одеську область.

У Румунії підтвердили, що один збитий російський дрон впав на їхній території.

Зауважимо, що це вже не вперше, коли російські дрони заходять у повітряний простір Румунії чи Молдови. Так, 12 жовтня у Румунії були знайдені уламки російського дрона після нічної атаки окупантів по портовій інфраструктурі України.

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