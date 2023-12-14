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До України з російської окупації повернули ще п'ятьох дітей

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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До України з російської окупації повернули ще п'ятьох дітей

Українська дитина / Ілюстративне фото / Фото: Getty Images

Двоє з них мають родину, тому їх повернули разом з батьками.

З російської окупації на територію, підконтрольну Україні, повернулися ще п’ятеро дітей. 

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, на нашу територію повернулися ще п’ятеро дітей, двоє з них - мають родину. Їх вдалося вивезти разом з батьками.

Ще троє – діти з категорії тих, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз усі вони у безпечному місці, їм надається необхідна допомога. Дякую усім, хто працює в цьому надважливому напрямку. І повертає додому наше майбутнє. Зокрема організації Save Ukraine, органам опіки та піклування, службам у справах дітей області”, - наголосив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованій території України всупереч нормам міжнародного права росіяни впроваджують свої закони, зокрема щодо освіти та виховання.

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Дата публікації
Перегляди
210
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